« Un cornichon de soutien émotionnel », ce chat est obsédé par un drôle de cornichon en peluche et l’emmène partout (vidéo)

Gary, un chat plein de charme, a une obsession pour le moins originale : il transporte partout un cornichon en peluche. Son maître raconte même qu’il ne le lâche jamais ! Une adorable habitude qui a fait sourire bien des internautes.

Miauler en portant un objet dans la gueule est un comportement courant chez les chats. Certains le font pour se détendre ou attirer l’attention de leur humain, d’autres pour s’approprier un jouet (surtout lorsqu’il y a plusieurs petits félins à la maison). Gary, lui, a une préférence bien particulière : un cornichon en peluche !

Une étonnante passion

Comme beaucoup d’animaux de compagnie, Gary, le chat d’Abram Engle, a son jouet préféré : un cornichon en peluche qu’il emmène partout avec lui. On ne sait pas exactement pourquoi il l’aime autant, mais le voir le transporter fièrement dans la maison est absolument adorable.

© @abrameng / TikTok

Pour notre plus grand bonheur, Abram a récemment partagé une vidéo compilant différents moments de Gary avec son cornichon : qu’il cherche un endroit pour faire la sieste ou qu’il observe simplement ce qui se passe autour de lui, le jouet est toujours dans sa bouche. On se demande s’il le prête parfois à son frère félin Kurt, mais rien n’est moins sûr.

Entre ses mimiques et son attachement pour ce petit cornichon, Gary est devenu pour beaucoup une véritable star, et ses aventures avec son jouet ont fait fondre le cœur des internautes.

Une habitude qui amuse la Toile

L’obsession de Gary pour son cornichon en peluche n’a en effet pas manqué de faire sourire les internautes qui ont laissé des centaines de commentaires sous cette vidéo relayée par PetHelpful.

« J’adore quand les chats transportent des objets dans leur petite gueule ! », a par exemple écrit une spectatrice, résumant probablement ce que bon nombre d’amoureux des chats ressentent.

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© @abrameng / TikTok

D’autres commentateurs ont trouvé cette obsession adorable, qualifiant le jouet de « cornichon de soutien émotionnel » et ont remarqué à quel point Gary semblait heureux lorsqu’il le tenait.

Ce minou et son cornichon en peluche nous rappellent en tout cas que chaque objet peut devenir un trésor lorsqu’il apporte du réconfort et du bonheur.