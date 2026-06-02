Une chatte errante dépose spontanément ses 5 chatons devant la baie vitrée de la famille qui l'a nourrie pendant 2 ans (vidéo)

Après avoir longtemps erré et perdu une précédente portée, Mama Fuzz a finalement trouvé un refuge sûr pour ses 5 chatons grâce à la famille qui veillait sur elle depuis des années. La chatte tigrée leur a même réservé une touchante marque de confiance en venant leur présenter ses petits avant leur prise en charge par un refuge.

Les animaux ont bien des leçons à nous donner, notamment en matière de gratitude et de loyauté. L'histoire de Mama Fuzz en apporte une nouvelle preuve.

Mama Fuzz est une chatte errante à la fourrure tigrée .Depuis au moins 2 ans, elle était nourrie par une habitante, Kiera Elice (« @kiera.elice » sur TikTok), et sa famille.

La féline avait déjà une première portée par le passé. Malheureusement, la plupart de ses chatons n'avaient pas survécu. Récemment, elle a de nouveau accouché ; elle est désormais la maman de 3 chatons à la robe noire et 2 autres au pelage tabby, comme elle.



@kiera.elice / TikTok

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

« Le système de distribution de chats vous a choisie »

Dans une vidéo mise en ligne le 21 mai 2026 sur TikTok et relayée par Parade Pets , on peut voir Mama Fuzz et ses 5 petits assis sagement sur la terrasse de Kiera Elice, derrière la baie vitrée. Elle est venue présenter sa progéniture à sa bienfaitrice, dans un geste qui voulait tout dire : reconnaissance pour la générosité et la bienveillance de cette famille à son égard, mais aussi confiance en sachant que ses bébés étaient en sécurité dans ce foyer.

La séquence a généré plus de 500 000 vues et suscité de nombreux commentaires d'internautes touchés par la scène. D'après Malora, « le système de distribution de chats a choisi » Kiera Elice. « Elle a besoin de votre aide pour leur trouver des familles et pour la faire stériliser », a réagi, pour sa part, T. H..

@kiera.elice Mama Fuzz bought her kids to our door ok. This makes Litter 2 for her.. (1st litter she only had 2, its 5 of these lil bastards this time????) We been trying to trap her for months to get her fixed but still grateful she trusts us with her kids ???? #straycatsoftiktok #straykitten #mamacat #babycat #straycat ? original sound - Aequorika

Mama Fuzz et ses chatons placés en refuge

Kiera Elice a donné des nouvelles de Mama Fuzz et de ses chatons dans une autre vidéo partagée le 27 mai. Elle y a annoncé qu'ils venaient d'être confiés à un refuge où ils sont désormais soignés et choyés. Ils seront également stérilisés et proposés à l'adoption.

Les 5 petits ne vivront donc plus dans l'errance et leur mère ne connaîtra plus les contraintes de la maternité.

A lire aussi : Un homme ayant longtemps affirmé qu'il n'aimait pas les chats se mue en papa poule pour une chatte et ses 3 bébés

Le conseil Woopets : comment aider concrètement une chatte errante et ses chatons ?

Si une chatte vient spontanément présenter ses petits, le mieux est d'éviter de les manipuler immédiatement. Le plus utile est de leur offrir un environnement calme et sécurisé en attendant une prise en charge adaptée. Voici quelques bons réflexes à adopter :