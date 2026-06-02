« Ce chat vit sa meilleure vie », cet ancien chaton errant se régale désormais de poisson frais sur le voilier de ses maîtres (vidéo)

Captain Sunny n’a plus rien du petit chat des rues qu’il était autrefois. Aujourd’hui, ce minou navigue d’île en île à bord d’un voilier, entouré d’amour et de paysages paradisiaques. Une nouvelle vie pleine de douceur et de poissons frais qui fait littéralement rêver les internautes.

Un seul geste de bienveillance peut suffire à transformer une vie entière. Hier encore, Captain Sunny devait survivre dans la rue, aujourd’hui ce minou profite d’un environnement sûr, entouré d’amour et d’attention. Mieux encore, de chaton errant, il est devenu compagnon de bord sur un bateau où il découvre une existence radicalement différente.

Une vie de rêve sur un voilier

Accompagné de ses maîtres Camille et Jesse, Captain Sunny mène désormais une véritable vie de rêve à bord de leur voilier en Indonésie. Entre l'air marin vivifiant, le soleil omniprésent et les poissons fraîchement pêchés, il profite d’un quotidien hors du commun en naviguant à travers les îles reculées de l’archipel, à bord d’un bateau de 12 mètres.

© @stella.overboard / TikTok

Une vidéo TikTok récemment relayée par Parade Pets le montre d’ailleurs attendant patiemment sa part de la dernière pêche, la patte tendue vers son maître comme pour rappeler avec douceur qu’il ne doit pas l’oublier.

Une fois sa gourmandise reçue, le chaton s’assoit aussitôt comme un petit gentleman très poli, observant la suite avec calme.

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Aucun doute, entre les siestes sur le pont, les câlins de ses maîtres et la supervision des sorties de pêche, cet ancien minou errant semble avoir trouvé un équilibre parfait en mer !

« Où est-ce que je signe ? »

Le quotidien de Captain Sunny à bord de son voilier fait rêver des milliers d’internautes sur la chaîne TikTok @stella.overboard. Ils sont en effet émervaillés par cet ancien chat errant qui a troqué la vie citadine contre des aventures en mer, des dîners de poisson frais et des panoramas à couper le souffle sur l’océan.

© @stella.overboard / TikTok

Sous les vidéos, les commentaires admiratifs se multiplient : « Oh mon Dieu, ce chat vit sa meilleure vie », écrit un internaute, tandis qu’un autre plaisante : « Où est-ce que je signe ? ». Beaucoup résument finalement le sentiment général avec une même idée : Captain Sunny mène une véritable vie de rêve !

Une belle revanche pour ce chaton, dont l’histoire montre que même un ancien chat des rues peut avoir une vie épanouie, pleine de liberté et d’amour, à condition de rencontrer les bonnes personnes.

L’info Woopets – Un chat peut-il se nourrir uniquement de poisson ?

Beaucoup de chats raffolent du poisson et ce n’est pas Captain Sunny qui va dire le contraire ! Pourtant, même s’il peut faire partie de son alimentation, le poisson ne peut pas couvrir à lui seul tous les besoins nutritionnels d’un chat. Une alimentation exclusivement basée sur le poisson comporte en effet plusieurs risques pour sa santé :

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