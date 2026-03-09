Affectée par la disparition de son ami canin et préférant les chiens aux félins, le « système de distribution de chats » lui fait changer d'avis

Une chatte grise nommée Blue a trouvé sa place dans le cœur d’une utilisatrice de Reddit, devenant son premier animal de compagnie depuis la perte de son chien. Adoptée dès leur première rencontre, la petite féline s’est montrée incroyablement affectueuse, scellant une amitié instantanée.

« Choisie par le système de distribution de chats ». C'est ainsi qu'une utilisatrice de Reddit se faisant appeler « trying_my_besttt » a présenté l'histoire de sa rencontre avec celle qui est devenue sa meilleure amie, une jeune chatte grise répondant au nom de Blue en l'occurrence. Un récit partagé par Newsweek et qui prouve qu'il ne faut jamais dire jamais, encore moins lorsque les félins s'en mêlent.

Le post comprend plusieurs photos offrant un aperçu de la nouvelle vie de Blue, qui coule clairement des jours heureux auprès de son adoptante entre confort et quiétude.



trying_my_besttt / Reddit

« J'ai toujours préféré les chiens, même si j'aime et je respecte les chats, et je n’avais jamais prévu d’avoir un chat », explique trying_my_besttt. Un peu plus de 2 années plus tôt, elle avait perdu son chien. Cette épreuve l'avait énormément affectée, si bien qu'elle répétait sans cesse qu'elle n'allait plus jamais avoir d'animal de compagnie.



trying_my_besttt / Reddit

Récemment, alors qu'elle se trouvait à la clinique vétérinaire où elle travaille, quelqu'un est venu lui dire qu'il venait d'apercevoir un chaton seul sur le parking d'un fast-food, juste à côté de son lieu de travail.

trying_my_besttt est tout de suite allée voir la petite féline. Elle n'a pas eu à se démener pour gagner sa confiance. Elle a même été surprise par son caractère amical. La minette « n’a même pas essayé de s’enfuir et s’est agrippée à moi quand je l’ai attrapée », raconte l'utilisatrice de Reddit.



trying_my_besttt / Reddit

« Elle est parfaite à tous points de vue, et je n’avais jamais prévu de l’avoir »

Appelée Blue par sa bienfaitrice, la jeune chatte a passé le reste de la journée à la clinique. Elle se frottait contre les barreaux de son box et pleurait dès que trying_my_besttt quittait la pièce.

Par la suite, cette dernière l'a emmenée chez elle et l'a officiellement adoptée, ayant eu la confirmation qu'elle n'était pas identifiée et que personne ne la réclamait.



trying_my_besttt / Reddit

« Voici Blue ! Mon premier animal de compagnie depuis que mon chien de cœur est décédé en 2023. Elle est parfaite à tous points de vue, et je n’avais jamais prévu de l’avoir », conclut son adoptante.

trying_my_besttt / Reddit