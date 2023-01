Une maman chat et son chaton se retrouvent dans un refuge après des semaines de séparation

Rien ne prédestinait Brenda et Brandon à se retrouver un jour ou l’autre, et pourtant, ils ont été accueillis dans le même sanctuaire pour chats, en Californie. Patte dans la patte, cette mère et son fils au comportement « sauvage » tentent désormais de s’ouvrir peu à peu au monde qui les entoure.

Il y a quelques jours, World Animal News revenait sur les aventures d’une chatte, Brenda, et de son chaton, Brandon. Celles-ci ont commencé dans un chantier de la ville de Daggett, aux États-Unis, où le duo semblait avoir élu domicile pendant un certain temps.

Mère et fils seront séparés pour une courte durée

Ils y étaient nourris par un membre de l’entreprise présent sur les lieux, mais à l’approche des congés de l’ensemble de l’équipe, les 2 félins ont dû être relogés en refuge de toute urgence. Leur capture, et notamment celle de la maman, ne fut pas une mince affaire. Le duo avait un comportement « sauvage », et n’appréciait pas vraiment la compagnie des humains.

Pendant 3 semaines, mère et fils ont été séparés, avant de se retrouver chez The Cat House on the Kings, le plus grand sanctuaire pour chats de Californie. Brenda et Brandon ont été très heureux de se revoir ! « Cette réunion peut paraître banale pour bon nombre d’entre nous, mais pour cette chatte et son chaton, c’est une véritable victoire » confiait Simone Reyes, bénévole.

Le duo craintif doit maintenant tenter de s’apaiser

Dorénavant, les bons samaritains de The Cat House on the Kings espèrent que le duo saura se montrer moins hostile envers son entourage. « Brandon est heureux d’avoir retrouvé sa maman, mais il adopte le même comportement qu’elle. Brenda lui apprend à se cacher et à se méfier des gens, et il se plie à ses exigences » explique Simone.

Il y a fort à parier que mère et fils prendront juste un peu plus de temps pour faire confiance aux autres. Ils pourront compter sur les bénévoles pour leur donner toute la patience dont ils ont besoin. Plus de 700 chats vivent dans ce sanctuaire, et au fur et à mesure, Brenda et Brandon sauront peut-être profiter de leur compagnie !