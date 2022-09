Sanctuaire pour les miraculés, un refuge pas comme les autres ouvre ses portes en Seine-Maritime

Agir pour la Vie Animale a inauguré son nouveau refuge à une vingtaine de kilomètres du premier, ouvert 36 ans plus tôt. Ce 2 e sanctuaire est basé sur un concept inédit en France, puisqu’il accueille non seulement à la fois les animaux de compagnie et ceux d’élevage, mais aussi les humains.

Cela faisait des mois que Thierry Bedossa (président) et Elisa Gorins (responsable de la communication) attendaient la concrétisation de ce projet unique en son genre dans l’Hexagone. La Coloc d’AVA - Agir pour la Vie Animale vient d’ouvrir ses portes à Rouvray-Catillon en Seine-Maritime, non loin du premier refuge de l’association situé à Cuy-Saint-Fiacre.

Il s’agit d’un « concept inédit de refuge familial, destiné aussi bien aux animaux qu'aux êtres humains, en Seine-Maritime ». L’une des grandes particularités de ce sanctuaire est, en effet, qu’il s’adresse aussi aux personnes âgées, qui peuvent ainsi poursuivre leur vie paisiblement et sereinement aux côtés des animaux.



La Coloc d’AVA n’en est encore que dans sa phase expérimentale sur ce point, avec un seul pensionnaire humain pour le moment, mais l’objectif est de permettre à d’autres séniors et des personnes écovolontaires d’y résider à l’avenir.

Le résident en question n’est autre que Maxime Léger, fondateur historique du premier refuge d’AVA, 17 ans avant la reprise du flambeau par le Dr vétérinaire Thierry Bedossa. Ce dernier explique que Maxime Léger et sa défunte épouse Jenny lui avaient « appris qu’on pouvait vivre au milieu des animaux, dans le respect et la bienveillance ». L’accueillir à la Coloc d’AVA répondait à son souhait de permettre à cette figure emblématique de l’association et de la cause animale « permettre de rester avec les animaux, en sécurité ».

Permettre aux séniors de continuer à bien vivre avec les animaux qu’ils aiment

Plus globalement, le Dr Bedossa espère, à travers la création de ce sanctuaire, offrir la possibilité « à ceux qui le souhaitent de continuer à bien vivre et à bien vieillir avec les animaux qu’ils aiment », lui qui se dit profondément indigné par « cette manière de séparer les personnes âgées de leurs animaux de compagnie pour les mettre dans des EHPAD et autres collectivités ».

Les animaux, justement, se comptent déjà par dizaines au nouveau sanctuaire. Tous ont échappé à l’euthanasie ou à l’abattoir pour diverses raisons, notamment parce qu’ils ne sont plus jugés « utiles ». La Coloc d’AVA accueille aussi bien des chiens et des chats que des animaux de ferme, de basse-cour et d’ornement : poules, paons, chèvres, équidés…



Parmi eux se trouve Lascar, un poney mis à la retraite après une vie passée à apprendre l’équitation aux jeunes dans un centre équestre. Ou encore Roxanne, une femelle Yorkshire Terrier dont la propriétaire a décidé de se séparer pour cause d’incompatibilité de modes de vie. Désormais, cette adorable chienne qui déborde d’énergie a tout l’espace dont elle a besoin pour se défouler et s’exprimer librement.



Pas de séparation entre les pensionnaires

La liberté, justement, est le maître-mot dans ce sanctuaire, où on ne retrouve ni cage ni box. Les animaux de différentes espèces et les humains y vivent ensemble et en harmonie, profitant d’un cadre verdoyant sur plus de 3 hectares et de tout le nécessaire pour leur épanouissement. Le site comprend, par exemple, une piscine couverte et chauffée où les chiens peuvent nager.

Un endroit où tous les animaux miraculés sont les bienvenus, et ce, jusqu’à la fin de leur vie.