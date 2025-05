La vidéo touchante d’un chat donnant la réplique en chanson à sa jeune maîtresse

« Si tu es heureux et que tu le sais, dis miaou », c’est ainsi que la petite fille a réinterprété ce grand classique qui fait encore chanter les enfants d’aujourd’hui, et de manière plus étonnante les animaux. En effet, la petite fille a sollicité son chat Bebe qui lui a donné la réplique avec la plus touchante des spontanéités.

La vidéo postée sur le compte TikTok « @cloudycatcottage » est très rapidement devenue virale et l’on comprend pourquoi. N’importe qui se laisserait attendrir par ces images si douces, qui montrent une grande complicité entre un enfant et son animal.

@cloudyscatcottage / TikTok

« C’était juste spontané »

La première spectatrice de la scène a été Kelly, la maman de la petite fille que l’on voit dans la vidéo. Elle se souvient parfaitement du moment, qu’elle a rapporté à People en ces termes : « Elle (en parlant de sa fille) ne s’attendait pas à ce que Bebe commence à intervenir, mais il l’a fait. C’était tellement mignon ».

@cloudyscatcottage / TikTok

Amoureuse des animaux depuis son plus jeune âge

La petite fille et Bebe se côtoient depuis moins de 6 mois, mais ils sont déjà très proches, expliquait Kelly. Depuis l’enfance, la petite fille fait part à son entourage de sa passion pour les chats. Kelly se souvient avec émotion que « l’un de ses premiers mots était ‘chat’ ». Elle expliquait aussi : « Elle m’a converti. J’ai grandi avec des chiens et je n’ai jamais réalisé à quel point les chats pouvaient être incroyables jusqu’à ce que j’en ai un ».

Une famille impliquée dans la cause animale

Grâce à la vidéo, nous avons pu en apprendre plus sur l’histoire de la famille de Kelly, qui se consacre depuis plusieurs années au sauvetage d’animaux errants et dans le besoin. Bebe, le chat que l’on voit dans la vidéo, a été sauvé près du domicile de la famille et n’a pas quitté les lieux depuis. Fascinées par ce chat à l’ « extrême intelligence qui reconnaît son nom et vient quand on l’appelle », la mère comme la fille n’ont pas pu résister et ont ouvert leur maison pour toujours à la boule de poils.

@cloudyscatcottage / TikTok

« Dans un monde où il y a tant de chaos, les animaux apportent l’innocence »

Pour Kelly qui se dit « fière de sa petite fille », la présence des animaux est essentielle et nous rappelle à notre juste place. Les mots de la mère de famille sont lourds de sens : « Partager des moments comme celui-ci nous rappelle que nous avons tous besoin de plus d’amour et de connexion ces jours-ci ».