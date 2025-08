Une jument traumatisée réapprend à faire confiance et à surmonter ses peurs grâce à l’aide inattendue d’un gentil chat de grange (vidéo)

Sauvée d’un destin tragique et traumatisée par son passé, Ember vit encore dans la peur, malgré les efforts de Rebekah, sa propriétaire, pour lui redonner confiance. Cette gentille jument n'a toutefois pas tardé à comprendre qu’elle était désormais en sécurité grâce à la présence réconfortante son nouvel ami Dreamer, un adorable chat de grange.

Dans une ferme paisible de Palmer en Alaska (États-Unis), l’histoire d’Ember, une jument, et de Dreamer, un chat de grange au grand cœur, nous rappelle à quel point l’amour peut prendre des formes inattendues et peut parfois aider à surmonter ses peurs. C’est en effet grâce à cette amitié insolite qu’Ember a trouvé le courage de réapprendre à faire confiance.

Une jument traumatisée par son passé

C’est en mai dernier que Rebekah a sauvé Ember d’un abattoir, afin de lui offrir une seconde chance dans la vie. La pauvre jument était encore profondément marquée par son passé douloureux : elle redoutait même les gestes les plus simples, comme le fait de porter un licol.

Sa sauveuse n’a pourtant jamais baissé les bras et elle s’est investie avec patience et douceur pour l’aider à surmonter ses peurs. Si une belle relation de confiance a déjà vu le jour entre Ember et Rebekah, le travail n’est pas terminé : l’équidé reste encore très méfiant face au licol. C’est une intervention inattendue qui allait lui permettre de surmonter enfin son appréhension.

© @ak.beks / TikTok

Une présence apaisante

Pendant l’une des séances de désensibilisation d’Ember, Dreamer, le chat de grange, a souhaité donner un coup de patte. Comme on peut le voir dans une vidéo TikTok relayée par PetHelpful capturant ce touchant moment, le minou a réussi à mettre son amie équine en confiance. En venant se nicher contre Rebekah, il lui a montré qu’elle était désormais dans un endroit sécurisé et plein d’affection.

A lire aussi : Un matou errant sauvé par une bénévole adopte la vie de chat d'intérieur et devient nounou pour chatons orphelins

Si d’habitude Dreamer prend son rôle de chasseur de rongeurs très au sérieux, il adore également se lier d’amitié avec les autres animaux. Ce jour-là, il a su instinctivement comment apaiser Ember dans ses moments de peur. Grâce à cette aide inespérée, la jument a depuis fait d’énormes progrès. Merci Dreamer !