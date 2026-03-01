L'astuce d'une propriétaire déposant de la friandise sur son front pour réussir à couper les griffes de son chat

Couper les griffes d’un chat peut vite devenir stressant, mais l’astuce virale d’une jeune femme sur TikTok peut grandement vous simplifier la tâche. Grâce à un sac en plastique sur la tête recouvert de friandise, elle réussit à distraire son chaton pour procéder tranquillement à la coupe. En résulte un moment drôle et créatif, salué par de nombreux internautes.

Si vous avez déjà tenté de couper les griffes de votre chat, vous savez à quel point l’exercice peut rapidement tourner au bras de fer. Stress, agitation, petites protestations… le moment est rarement apprécié, que ce soit par l’animal ou par son propriétaire. Pourtant, une femme semble avoir trouvé une solution efficace pour transformer cette corvée en instant complice avec son minou.

Une méthode originale

Dans une vidéo TikTok relayée par Parade Pets, intitulée « Comment couper les griffes de son chaton : le guide ultime », une propriétaire de chat dévoile sa méthode personnelle, qui est pour le moins originale.

Coiffée d’un grand sac congélation en plastique, façon chapeau improvisé, elle étale généreusement de la friandise crémeuse sur le devant, juste à hauteur du museau de son chaton.

© @celenyweeny / TikTok

Attiré par la gourmandise, le petit félin se met à lécher avec enthousiasme, totalement captivé par ce délicieux goûter. Sa maîtresse profite alors de cette distraction pour soulever délicatement une de ses pattes et couper ses griffes avec calme et rapidité.

© @celenyweeny / TikTok

Résultat : une séance étonnamment sereine, presque sans protestation, si ce n’est un léger mordillement à la fin quand le minou reprend ses esprits et comprend l’habile stratagème. Trop tard ! La mission est accomplie !

Un amusant exemple de renforcement positif

Rapidement devenue virale, la vidéo a amusé et impressionné de nombreux internautes, bluffés par la créativité de ce « casque à snacks » dédié aux manucures félines.

« Excellente idée ! », s’enthousiasme l’un d’eux. « Mais où as-tu trouvé cette idée ? », s’interroge un autre. « Franchement, c’est du pur génie créatif », renchérit un 3e.

Un dernier conclut avec humour : « Ce que nous faisons pour nos bébés à fourrure »…

© @celenyweeny / TikTok

Au-delà de l’aspect amusant de la scène, cette astuce repose sur un principe efficace : le renforcement positif. En associant la coupe des griffes à une friandise appréciée, le chat apprend à associer ce moment à une expérience agréable.

Bien sûr, chaque petit félin est différent et certains auront besoin de plus de patience, mais cette méthode prouve qu’avec un peu d’ingéniosité (et d’autodérision !), l'entretien des griffes d'un chat peut devenir un moment bien plus calme et facile à gérer.