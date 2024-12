En faisant appel à un chat de grange pour lutter contre les souris, cette cavalière n’imaginait pas qu’il deviendrait le meilleur ami de son cheval âgé (vidéo)

À Kansas City, dans le Missouri (États-Unis), Mikayla Welker est une cavalière hors pair. Pourtant, ce ne sont pas ses performances dans un manège qui ont récemment captivé les internautes. Il s’agit plutôt d’une amitié aussi tendre qu’improbable que la jeune femme a souhaité partager sur TikTok.

Une improbable amitié

Dans la vidéo de Mikayla, on rencontre Peaches, une petite chatte au pelage blanc et tigré, et Mijo, un cheval âgé aujourd’hui à la retraite. La jeune femme explique qu’elle avait fait appel à la minette pour l’aider avec son problème de rongeurs, mais que son cheval avait eu d’autres projets pour elle…

© @mgwelker / TikTok

« J'ai un chat de grange juste pour aider à lutter contre les souris… », a ainsi écrit la propriétaire des 2 animaux dans la vidéo. « Et elle finit par être la meilleure amie de votre vieux cheval à la retraite. », poursuit-elle.

© @mgwelker / TikTok

La vidéo met bien en évidence ce tendre lien qui unit Peaches et Mijo. On voit notamment la chatte tranquillement allongée sur le dos du cheval, tandis que celui-ci se déplace dans son enclos. La vidéo la montre ensuite en train de marcher en toute confiance entre les jambes de son ami équin. Les 2 amis sont inséparables !

« La chose la plus douce qui soit »

Relayée par Newsweek, cette adorable vidéo est rapidement devenue virale sur Internet, comptabilisant plus de 6 millions de vues en moins d’une semaine. L’amitié unique entre cette chatte et ce cheval a touché le cœur de nombreux internautes. « Oh mon Dieu, c'est vraiment adorable », s’est ainsi exclamé un spectateur dans les commentaires, à l’instar de bien d’autres.

© @mgwelker / TikTok

D’autres ont vécu une expérience comparable, comme cet internaute qui écrit : « J'adore le lien qui existe entre un chat et un cheval. J'ai pris soin d'un chat de grange et d'un cheval qui s'aimaient et c'était la chose la plus douce qui soit. ». Mikayla et les autres spectateurs sont certainement parfaitement d’accord avec cette dernière remarque !