Une jeune femme tombe amoureuse d’un chat errant pendant ses vacances et remue ciel et terre pour lui offrir une nouvelle vie

Jessica Addis, une jeune anglaise de 25 ans, passait des vacances à Kos en Grèce lorsqu’elle a fait une belle rencontre : une jolie chatte errante blanche et rousse. Tout au long de son séjour, la jeune femme a pris l’habitude de la nourrir et elle s’est très vite attachée à la minette. Au moment de retourner en Angleterre et lui faire ses adieux, le cœur de Jessica s’est brisé en mille morceaux.