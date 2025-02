Bien décidée à fuir les hommes, cette petite chatte a réussi à s’échapper 2 fois de son refuge avant de finalement trouver son foyer idéal

Lorsque les bénévoles de l’association Tails High ont trouvé Mayhem dans la rue, ils n’ont pas hésité à la capturer pour la mettre en lieu sûr. Mais la petite chatte, encore très jeune, ne l’entendait visiblement pas de cette oreille… Ayant passé les 3 premiers mois de sa vie dehors, avec aucun contact humain, elle a immédiatement cherché à fuir ! C’est ainsi qu'après s’être réveillée de sa stérilisation, elle est parvenue à s’échapper de sa cage, on ne sait comment, et s’est réfugiée dans les roues d’une voiture. Par chance, une bénévole prénommée Kate l’a retrouvée et a pu sauver une seconde fois le chaton.

© Kate

De nouveau en fuite

Mais, de nouveau retenue par l’Homme, Mayhem n’a pas attendu bien longtemps avant de trouver une autre cachette. "Elle s'est frayée un chemin jusqu'aux chevrons du garage d'un autre bénévole. Pendant 3 jours de suspense, elle est restée cachée, gardant tout le monde aux aguets. Finalement, l’homme l’a trouvée et est allé la chercher avec une échelle", a expliqué Setareh, une autre bénévole, à LoveMeow. Cette dernière a ensuite décidé de prendre la chatte sous son aile et, contre toute attente, Mayhem s’est rapidement accoutumée à sa présence. En une journée à peine, elle dormait profondément dans son panier et même sur les genoux de sa bienfaitrice !

© Setareh

“Malgré un début dramatique, elle est maintenant devenue une petite chatte confiante, enjouée et incroyablement câline. Elle a la personnalité la plus douce qui soit. Son activité préférée est de faire des câlins. Si vous vous asseyez ou vous allongez près d'elle, elle courra et sautera sur vos genoux ou votre poitrine, ronronnant ridiculement fort pour un si petit chat”, a affirmé Kate de son côté. Aujourd’hui, Mayhem vit sa meilleure vie dans sa famille d’accueil. Elle attend cependant toujours son foyer définitif qui saura lui donner la confiance, l’amour et le confort dont elle a besoin. “Elle est prête à apporter son esprit ludique, ses câlins et ses talents de pétrissage à sa famille. Avec sa douce fourrure, ses énormes yeux et ses grosses pattes de Mickey, elle est la compagne de câlins ultime !”, a conclu Setareh.

© Kate

© Kate