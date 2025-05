Ce chat avec des problèmes dentaires, vivait dans la rue, blessé et sale, jusqu’à ce qu’un sourire lors d’une séance photo change tout

Bradley a ce « je ne sais quoi » qui nous fait fondre instantanément. Après une vie passée dans la rue, il s’est battu aux côtés de bénévoles pour aller mieux et enfin trouver le bonheur qu’il mérite. Ce à quoi personne ne s’attendait, c’est qu’il devienne une véritable star, en partie grâce à son sourire ravageur qui incite à en savoir plus sur lui.

Le sauvetage de Bradley, assuré par l’association Stray Cat Relief Fund, a donné beaucoup de baume au cœur des bénévoles. C’est dans ces moments-là que leur mission prend tout son sens. Bradley a en effet été retrouvé dans un état lamentable dans les rues de Pennsylvanie (États-Unis). Son pelage originellement blanc était couvert de saleté et il souffrait de nombreux problèmes, notamment au niveau dentaire. Il a eu la chance de bénéficier d’un programme spécial : The Scratching Post, animé par des bénévoles ayant à cœur de remettre le chat sur pattes.

« Bradley s’est tellement battu »

Le parcours de Bradley force le respect, rappelait Cole and Marmalade. De nature douce et docile, le chat a été forcé de se battre dans la rue pour sa survie. Au passage, il a évidemment perdu des plumes, ce qui l’a rendu plus vulnérable et fragile.

Au moment de son sauvetage, il a été pris en charge intégralement. Les bénévoles l’ayant sous leur protection précisaient : « Il a été stérilisé hier et on lui a rasé les joues et nettoyé toutes ses blessures ».

Des problèmes dentaires préoccupants

La santé dentaire est souvent le problème prégnant chez les chats errants. Les infections entraînent des soucis de santé plus graves, qui sont ensuite difficiles à endiguer. Dans le cas de Bradley, les vétérinaires ont estimé qu’il y avait beaucoup de travail. Parallèlement, un appel aux dons a été lancé par les bénévoles afin que la chirurgie puisse être pratiquée au plus vite. Il s’agira de la dernière étape avant l’adoption du courageux minet blanc.

Une séance photo peut faire la différence

Grâce au programme auquel il appartient, Bradley a pu poser lors d’une séance photo. Ce moment a été particulièrement important pour lui, car il a généré la curiosité des internautes et de la communauté du refuge. En effet, le félin n’est pas passé inaperçu avec son sourire penché unique terriblement craquant.

Ce sourire, nous l’espérons, pourrait être le point de départ de la nouvelle vie de Bradley.