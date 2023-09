Abandonnée par ses maîtres, une chatte errante prend une revanche sur la vie à l’aide de bénévoles au grand cœur

Pendant longtemps, la petite Honey a erré dans les rues de Harlem, à New York (États-Unis), à la recherche d’un abri et de nourriture. La chatte appartenait à une famille dans le passé, mais celle-ci l’avait abandonnée. Honey, qui n’avait connu que la vie d’intérieur, avait dû se battre pour sa survie.

La fin d’un calvaire

Bon nombre de passants l’ignoraient. Pour eux, elle n’était qu’une chatte errante parmi tant d’autres… Finalement, ce sont les bénévoles de l’association Little Wanderers NYC qui sont intervenus pour mettre fin à son calvaire. Leurs locaux, bien que débordés, ont tout de même pu accueillir la petite Honey, comme l’explique Cole & Marmelade.

Little Wanderers NYC / Facebook

« Honey est une autre chatte de maison abandonnée qui s'est retrouvée à chercher refuge à Harlem partout où elle le pouvait : sous les escaliers des églises, dans les cours d'école, sur les bancs, sur les dalles de béton et dans les zones urbaines en ruine. Elle a supplié les gens de la secourir, de la nourrir, de l'abriter, mais cela n'est jamais arrivé », a déclaré le personnel de Little Wanderers NYC.

Un bonheur retrouvé

Nul ne sait combien de temps Honey est restée à l’extérieur. Néanmoins, il lui aura fallu très peu de temps pour retrouver ses bonnes habitudes de chatte d’intérieur ! Honey était ravie d’enfin se sentir en sécurité, et de ne plus avoir à se battre pour s’abriter ou pour trouver de la nourriture.

Little Wanderers NYC / Facebook

« Elle était si heureuse lorsque nous l’avions sauvée, se souviennent les bénévoles. Elle s’est blottie sur une petite nappe brodée. Malheureusement, notre refuge reste surchargé, et nous cherchons une famille d’accueil pour elle. »

Des abandons incessants

Sur les réseaux sociaux, les membres de Little Wanderers NYC ont partagé l’histoire de Honey, dans l’espoir de lui trouver un foyer - d’accueil ou éternel - le plus tôt possible. Depuis la pandémie, de plus en plus d’animaux abandonnés rejoignent leurs locaux. « Cette année a été particulièrement difficile. On trouve de pauvres chats abandonnés partout dans New York. Nous nous battons constamment, mais nous ne pouvons jamais nous reposer », ont-ils ajouté.

A lire aussi : Une chatonne affronte sa maladie avec courage pour s'offrir la vie de ses rêves (vidéo)

Little Wanderers NYC / Facebook

Sur Facebook, des centaines d’internautes ont fait part de leur émotion vis-à-vis du récit de Honey. Parmi eux, se cache peut-être le futur maître de cette adorable féline…