Ce Maine Coon au caractère bien trempé impose ses règles à la maison et le chien n’a pas son mot à dire (vidéo)

Avec sa prestance de matou sûr de lui, Dexter impose le respect… Même à ceux qui n’ont rien demandé comme Appa, le gentil Dobermann de la maison. Le Maine Coon, race féline pourtant réputée pour sa douceur, semble avoir un sérieux penchant pour les face-à-face intimidants avec son grand copain canin. Une drôle de relation faite de regards appuyés, de petites bravades et, au fond, sans doute, d’une affection discrète.

Les Maine Coons ont la réputation d’être des géants au cœur tendre, des compagnons calmes, patients et préférant la fuite à la confrontation. Dexter est bien un représentant de cette race, mais il fait partie des exceptions en ce qui concerne son caractère.

Ce chat aime, en effet, jouer les durs à cuire à la maison. Sa famille, qui compte 2 autres félins appelés Luna et Casper, ainsi qu’un Dobermann répondant au nom d’Appa, est très bien placée pour le savoir. Surtout le chien qui semble être celui qui subit le plus les velléités de domination de Dexter.

On ignore ce qui a bien pu valoir au canidé de se retrouver ainsi constamment dans la ligne de mire du chat, mais il est clair que ce dernier a décidé d’en faire sa « victime » préférée.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo mise en ligne le 10 juin 2025 sur le compte TikTok « @the_maine_coonies_ » et que relaie PetHelpful. La voici :

Les apparences sont-elles trompeuses ?

Chaque fois qu’il en a l’occasion, Dexter surgit face à Appa et adopte une posture intimidante à son égard. Même en étant tranquillement blotti contre son humaine, le chien n’est pas à l’abri du regard extrêmement sévère du Maine Coon.



@the_maine_coonies_ / TikTok

De temps en temps, Appa en a assez et se rebelle, poussant un petit aboiement à l’adresse du matou, mais celui-ci revient aussitôt à la charge.

On ne peut que ressentir de la tendresse pour le chien, qui est d’une douceur désarmante. On ne peut non plus pas s’empêcher d’apprécier Dexter, car même sous ses airs de tyran, il est certainement d’une grande tendresse tout au fond, lui aussi.