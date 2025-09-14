Une jeune femme entend des bruits dans son mur, elle ne s’attendait pas à y trouver 2 adorables chatons (vidéo)

Il existe un phénomène mystérieux appelé “système de distribution des chats”. Celui-ci fait en sorte que des félins dans le besoin soient retrouvés par des personnes au grand cœur qui sauront s’occuper d’eux. C’est ainsi que 2 chatons ont fait la connaissance d’une jeune internaute, et d’une façon pour le moins inhabituelle.

Une jeune “TikTokteuse” répondant au pseudonyme @_martymcflyjr a récemment partagé à sa communauté une expérience peu commune. Alors qu’elle était chez elle, dans son salon, elle entend soudainement des petits miaulements au niveau de son plafond. Son chat, présent dans la pièce, a lui aussi perçu les sons et levé la tête. Il ne s’agissait donc pas d’une hallucination.



© @_martymcflyjr / TikTok

Tout à coup, un fracas se fait entendre, et les miaulements s’intensifient. Derrière le mur cette fois-ci. Intriguée, la jeune femme s’est résolue à percer la cloison, tout en prenant garde de ne pas blesser l’animal se trouvant de l’autre côté. Après un petit travail d’excavation, la boule de poils ayant pris peur, il fallait l’attirer vers la sortie. Avec les moyens à sa disposition, @_martymcflyjr a donc déposé… une frite. Contre toute attente, le stratagème a fonctionné et une petite tête est apparue. Puis 2.



© @_martymcflyjr / TikTok

Comment ont fait ces 2 chatons pour se retrouver coincés de la sorte ? C’est un mystère. Cependant, comme l’ont judicieusement fait remarquer les abonnés du compte, la TikTokeuse devrait sans doute se mettre en quête de la zone d’entrée, afin d’éviter que d’autres boules de poils ne se retrouvent dans la même situation.

Concernant nos 2 rescapés , ils ont immédiatement été pris en charge par leur ange gardien, qui s’est également mis à la recherche de la maman. Si cette dernière a pu être retrouvée, impossible pour autant de l’approcher ou de la capturer.

@_martymcflyjr they’re fine , we haven’t made an updated video because we think we may have found momma cat . ? Ghibli-style nostalgic waltz - MaSssuguMusic

Quelques jours plus tard, @_martymcflyjr a donné des nouvelles des chatons. On peut notamment les voir jouer ensemble dans une vidéo, et les 2 apprentis aventuriers semblent nullement traumatisés par leur mauvaise expérience. Interrogée par Newsweek , la jeune femme a raconté qu’elle avait d’ores et déjà trouvé une famille pour l’un de ses petits protégés et qu’elle cherchait un foyer pour le second.

En attendant, elle pourra toujours s’occuper de reboucher le trou dans son mur.