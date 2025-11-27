Chaque soir à la même heure, cette chatte attend patiemment dans la rue pour courir vers sa maîtresse adorée (vidéo)

Les chats sont des êtres indépendants qui ont besoin, pour la plupart, de pouvoir sortir à leur guise tout au long de la journée. C’est le cas de Chai, une adorable chatte tigrée qui aime passer du temps dehors en attendant le retour de sa maîtresse. D’ailleurs, tous les soirs, la minette se fait un plaisir d’accueillir son humaine comme il se doit dès qu’elle l’aperçoit au bout de la rue. Une courte vidéo de ces retrouvailles a été postée sur TikTok pour le plus grand bonheur des internautes !

Comme beaucoup de ses congénères, Chai est une minette intelligente qui possède un sixième sens très aiguisé. Après avoir passé toute sa journée dehors à explorer le voisinage, elle peut prédire le retour de sa maîtresse quelques minutes avant que cette dernière n’arrive. Ainsi, Chai se présente au bout de la rue et attend patiemment le visage familier qu’elle aime tant. Dès que sa maîtresse adorée est en vue, elle se met alors à courir vers elle pour lui réclamer des caresses. Sur le compte TikTok dédié à son chat, la jeune femme a posté une vidéo de ces émouvantes retrouvailles il y a quelques mois…

Un duo heureux de se retrouver

“POV [point de vue] : vous et votre chat vous croisez au cours d'une de ses aventures”, peut-on lire sur le texte affiché sur la vidéo. En effet, on peut voir Chai courir joyeusement vers sa maîtresse avant de se faufiler affectueusement entre ses jambes et de se frotter contre elle. “Elle sait à quelle heure je rentre à la maison, alors elle m'attend sur cette route pour me dire bonjour tous les jours”, a ensuite précisé la jeune femme dans la légende.

Courte mais émouvante, la séquence est rapidement devenue virale. Aujourd’hui, elle comptabilise plus de 2 millions de vues et plus de 381 700 likes. Elle a même été relayée par plusieurs médias, dont Newsweek .

© @theadventuresofchai / TikTok

Entre attendrissement et inquiétude

Dans les commentaires, les internautes ont évidemment été très nombreux à exprimer leur admiration et leur attendrissement face à cette scène. “Awww, la petite course vers toi est tellement mignonne”, a commenté un fidèle abonné. Beaucoup d’autres semblent en revanche très inquiets de voir la minette marcher seule dans la rue, sans la moindre surveillance. “Je ne pourrais jamais permettre à mon bébé d'être seul dans ce monde cruel”, assure un autre utilisateur de la plateforme. Fort heureusement, Chai et sa maîtresse vivent dans un quartier résidentiel très calme !

© @theadventuresofchai / TikTok