« Il était collé à elle », retrouvé 10 semaines après sa disparition, ce chat refuse de quitter les bras de sa petite maîtresse de 9 ans

Perdre son meilleur ami à 4 pattes est une épreuve terrible dont beaucoup ont du mal à se redresser. Pour Evie, une adorable fillette britannique, la simple pensée d’avoir perdu son chat pour toujours a bien failli la faire sombrer… Heureusement pour elle, l'histoire s’est finalement bien terminée.

Evie Wingfield a 9 ans. Elle vit à Brockley (au Royaume-Uni) avec sa maman Sarah et tout le reste de sa famille. Elle est également, et surtout, l’heureuse petite humaine de Ted, un magnifique félin tabby roux qui est son meilleur ami. Il y a plus d’un an cependant, sa vie a tourné au cauchemar. Partie en vacances avec ses proches, Evie avait confié Ted aux bons soins d’une tierce personne. Mais en rentrant de voyage, la famille a appris que le matou avait totalement disparu au bout de quelques jours seulement. Les valises à peine posées, tout le monde s’est alors mis à la recherche de Ted, en vain… “Nous avons cherché partout, nous avons marché pendant des kilomètres et c'était tout simplement horrible”, avait témoigné la mère de famille lors d’un entretien accordé à Suffolk News .

© Sarah Wingfield / Facebook

Un seul être vous manque…

À force de chercher en vain, la fillette et sa famille ont fini par se demander si Ted était encore en vie. De son côté, Evie n’avait plus le goût à rien… “L’absence de Ted l’a vraiment affectée. Elle était très forte mais c’était difficile, elle pleurait tous les soirs”, avait alors confié sa mère. Puis un beau jour, 10 semaines après la disparition du félin, l’appel tant attendu est enfin arrivé : Ted avait finalement été recueilli par une femme qui s’était empressée de contacter ses propriétaires.

Après l’avoir retrouvé, la famille l’a donc immédiatement emmené chez le vétérinaire. La lecture de la puce a confirmé qu’il s’agissait bien de Ted, même si personne n’avait le moindre doute. D’autre part, Ted paraissait en excellente santé malgré ces longues semaines passées dehors.

© Sarah Wingfield / Facebook

“Il était collé à Evie”

“Nous l’avons ramené à la maison et il était collé à Evie. Il voulait juste être dans ses bras”, s’était souvenue Sarah avec une vive émotion. Réunis à nouveau, Evie et Ted ont en effet passé de longues heures ensemble, à rattraper le temps perdu. Une chose est sûre : la fillette aura désormais bien du mal à partir de nouveau en vacances sans son meilleur ami…