Rescapé d’un élevage clandestin, ce chat Persan au regard inquiet cherche une famille qui lui redonnera la joie de vivre

Basée à Chérisy (28), l’association Sauvetage des animaux domestiques de France (S.A.D.F.) a pris sous son aile plusieurs chats de race en provenance d’un élevage clandestin. Parmi les âmes secourues se trouve Sherlock, un Persan âgé d’à peine un an. Le jeune matou au regard inquiet espère rencontrer la famille idéale, qui l’aidera à enterrer ses mauvais souvenirs et à retrouver la joie de vivre.

De nombreux chiens et chats croisés sont proposés à l’adoption dans les refuges. Mais parfois, des animaux de race se retrouvent entre les mains bienveillantes des bénévoles ou des agents animaliers après une saisie judiciaire, par exemple.

L’équipe de Sauvetage des animaux domestiques de France (S.A.D.F.) s’occupe actuellement de plusieurs félins racés, qui ont été sauvés d’un élevage clandestin. Parmi les petits rescapés, il y a Sherlock, un Persan au regard d’or.

Sherlock Race : Persan Âge : 11 mois Localisation : Cherisy (28500) France Association : Sauvetage des animaux domestiques de France Rencontrer Sherlock

« Il est très gentil »

« C’est le plus jeune et le plus sociabilisé. Il se laisse caresser et prendre dans les bras, néanmoins il reste timide et ne connaît rien d'une vie en famille, soulignent ses bienfaiteurs sur Animaux.fr, nous avons pu préserver sa fourrure, même si elle est emmêlée, on ne l'a pas tondue. Avec un bon brossage, on va pouvoir lui enlever toute la saleté et tous les nœuds. Il est très gentil, c’est encore un chaton. »

Âgé d’à peine un an, Sherlock a déjà subi des épreuves terribles. Les photos diffusées par l’association S.A.D.F. brisent notre cœur d’amoureux des animaux : le Persan affiche un regard apeuré.

Une famille aimante et responsable, prête à s’engager sur le long terme, pourrait mettre des étoiles dans ses jolies prunelles dorées et lui redonner la joie de vivre. Comme ses compagnons d’infortune, également proposés à l’adoption, Sherlock mérite de connaître son « happy ending ».

© Sauvetage des animaux domestiques de France / Animaux.fr

Un chat prêt à être adopté

Comme le précisent ses anges gardiens, Sherlock est castré, identifié, vacciné, déparasité et testé négatif aux maladies FIV/FeLV. Ses compatibilités avec les enfants et les chiens demeurent inconnues à ce jour, mais il s’entend bien avec les autres chats.

« Si vous souhaitez le rencontrer, il sera chez nous à Chérisy, 28500, proche de Dreux à partir du 18 avril 2026 », indique l’association S.A.D.F. Êtes-vous prêt à lui offrir tout l’amour et les soins qu’il mérite ?

© Sauvetage des animaux domestiques de France / Animaux.fr

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Le conseil de Woopets : quels sont les besoins spécifiques du Persan ?

Le chat Persan a des besoins spécifiques liés à sa morphologie, ainsi qu'à son pelage long et dense. Ce beau félin nécessite idéalement un brossage quotidien pour éviter les nœuds et limiter la formation de boules de poils. Ses yeux, souvent larmoyants en raison de son museau aplati, doivent être nettoyés régulièrement pour prévenir les infections à l'aide d'une solution oculaire adaptée.

Du côté de la gamelle, une alimentation de qualité adaptée à ses besoins particuliers (âge, taille, niveau d'activité physique, sensibilité digestive...) est recommandée. Enfin, c'est généralement un chat calme qui apprécie un environnement paisible et confortable.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Sauvetage des animaux domestiques de France (S.A.D.F.) sur l’annonce Animaux.fr de Sherlock.