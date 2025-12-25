"Les mêmes cicatrices, les mêmes marques, le même miaulement", le chat perdu de son enfance apparaît devant sa porte 3 ans après leur déménagement

Les liens entre un humain et son chat peuvent défier le temps, la distance, mais aussi toute logique. C’est ce qu’a vécu une jeune femme lorsqu’un félin qu’elle croyait perdu à jamais a surgi sur le pas de sa porte, des années après sa disparition.

Une jeune utilisatrice Reddit se faisant appeler “buttonscouture” a partagé le 24 novembre 2025 une émouvante histoire, celle de ses retrouvailles avec le chat de son enfance. Relayé par Newsweek , ce récit est d’autant plus beau que c’est le matou à la robe tigrée qui a réussi à la retrouver après le déménagement.

Appelé Charlie, le chat en question avait l’habitude de s’éclipser. buttonscouture raconte qu’il lui arrivait même de disparaître pendant plusieurs semaines avant de rentrer à la maison.

Malheureusement, lors de l’une de ses longues absences, sa famille avait dû déménager. Elle s’était établie quelques rues plus loin. A partir de ce moment-là, buttonscouture et les siens n’avaient plus eu de nouvelles de lui.

Au cours des quelques semaines qui avaient suivi le déménagement, la famille revenait régulièrement à son ancien domicile pour le préparer à accueillir les prochains occupants. buttonscouture en profitait pour essayer de repérer le quadrupède, mais il s’était totalement volatilisé.

Elle a toutefois eu droit à une merveilleuse surprise, 3 ans plus tard. Son frère est venu la voir en lui disant qu’un chat tabby se tenait devant la porte et miaulait. Elle est allée le voir et a tout de suite reconnu Charlie. “Les mêmes cicatrices, les mêmes marques, le même miaulement, dit-elle. J’avais du mal à le croire honnêtement, mais je suis sure à 100% que c’est lui.”

Rattraper le temps perdu

buttonscouture l’a laissé entrer, et il est allé directement dans la chambre à coucher. Il a accepté ses câlins comme s’il n’était jamais parti.



buttonscouture / Reddit

Elle était d’autant plus heureuse que ce retour survenait à un moment où elle avait plus que jamais besoin de réconfort. buttonscouture n’était pas au mieux moralement, au point de ne sortir que rarement de sa chambre. En réapparaissant dans sa vie, Charlie l’a aidée à renouer avec le bonheur.

Comment le chat a-t-il pu trouver la nouvelle maison de ses humains ? Il est le seul à connaître la réponse à cette question. Quoi qu’il en soit, lui et son amie comptent bien rattraper le temps perdu.