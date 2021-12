Une chatte rencontre un homme déguisé en Père Noël pour une séance photo, et refuse de le quitter ! (Vidéo)

Mackenzie est une chatte grincheuse et au caractère difficile. Quand elle est mécontente, elle n’hésite pas à le faire savoir en distribuant coups de pattes et sifflements. Mais il y a 2 choses qui la transforment en un adorable chaton : son harnais et le Père Noël. Quand elle enfile le premier et se pose sur les genoux du second, elle est totalement méconnaissable.

Mackenzie, chatte calico sénior de 15 ans, et sa maîtresse Angela Rasuse vivent en Nouvelle-Ecosse, dans l’Est du Canada. La plupart du temps, le félin paraît grognon et pas très amical, et ce n’est pas qu’une impression ; Mackenzie a un caractère très affirmé et le montre assez souvent.

Ce qui n’affecte en rien l’amour qu’Angela Rasuse lui porte. Elle l’aime et la comprend d’autant plus que la chatte avait dû vivre une épreuve douloureuse avant de devenir son amie pour toujours.

Auparavant, Mackenzie appartenait à ses grands-parents. En 2019, après le décès de son grand-père, auquel l’animal était très attaché, il n’y avait personne pour s’en occuper. Angela Rasuse avait alors décidé de l’adopter.

Une transition difficile

Il avait fallu beaucoup de temps à la chatte pour s’habituer à sa nouvelle propriétaire. Aujourd’hui encore, Mackenzie a ses sautes d’humeur et peut se montrer turbulente à son égard, mais la jeune femme est très patiente et compréhensive. Elle sait ce que le quadrupède a traversé.

Un jour, Angela Rasuse a eu la bonne idée d’acheter un harnais et une laisse pour la chatte. A la plus grande surprise de sa maîtresse, cela l’a complètement transformée. « Je l'ai mis sur elle, et elle est devenue une chatte totalement différente », raconte-t-elle, en effet, à The Dodo.

Un mois plus tard, elle l’a emmenée dans la maison de vacances familiale. Mackenzie a découvert la plage et elle a adoré. « A la seconde où vous lui mettez un harnais, elle devient une chatte aventurière » et n’est plus cette créature « grincheuse et meurtrière », poursuit Angela Rasuse. Depuis, elle l’accompagne absolument partout.



grumpymack / Instagram

Le coup de foudre pour le Père Noël

Son endroit préféré est l’animalerie. Le lieu l’est devenu encore un peu plus depuis qu’elle y a rencontré le Père Noël. Durant les semaines qui précèdent le 25 décembre, une collecte y est organisée chaque samedi au profit de la banque alimentaire locale. En échange de dons en nourriture de la part des propriétaires, leurs animaux de compagnie peuvent poser aux côtés de « Santa » pour de jolies photos souvenirs.

Angela Rasuse ne savait pas trop comment la chatte allait réagir, mais dès que Mackenzie s’est retrouvée sur les genoux du Père Noël, elle a été conquise. « Je l'ai mise à côté du Père Noël et elle a grogné, car elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais ensuite, elle a joué avec le pompon du bonnet du Père Noël, et elle s'est assise sur ses genoux. »



grumpymack / Instagram

Sa maîtresse s’en est inspirée pour créer une association

Quand elle a essayé de l’en séparer, car d’autres animaux attendaient leur tour, Mackenzie s’est mise à siffler. Elle ne voulait plus quitter son nouvel ami à la barbe blanche. Angela Rasuse pensait que c’était à cause du pompon, mais la chatte semblait s’être attachée à l’homme lui-même, qui la caressait et la prenait dans les bras. Pour sa maîtresse, le personnage lui rappelle peut-être son défunt grand-père.



grumpymack / Instagram

Cette expérience a donné l’idée à Angela Rasuse de créer sa propre association, qu’elle a appelée My Grandfather’s Cat (Le Chat de mon grand-père). L’organisation trouve de nouvelles familles pour les chats dont les propriétaires séniors ne peuvent plus s’occuper à cause de la maladie ou du placement en maison de retraite notamment. En 6 mois, 24 félins ont ainsi pu rejoindre leurs nouveaux foyers aimants grâce à cette initiative.

grumpymack / Instagram