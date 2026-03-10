Portés par une « envie de vivre », ces chatons anciennement errants se battent pour surmonter un retard important de croissance

Ces 4 boules de poils ont eu la chance d’être mises entre les mains d’une bénévole experte après avoir été sauvés de la rue aux côtés de leur maman. Pour 2 d’entre eux, la situation était critique. Trop maigres pour leur âge, les chatons ont dû être nourris et soignés précautionneusement. Ils ont aujourd’hui remonté la barre comme il se doit.

La jeune maman féline était désemparée lorsque l’association Cat Tales s’est présentée sur son chemin. Elle avait clairement besoin d’aide après avoir mené son accouchement de front, ainsi que la prise en charge de ses petits dans un milieu hostile. Elle, ainsi que ses petits ont pu être transférés dans une famille d’accueil et c’est en la personne de Tracey qu’ils ont trouvé tout l’amour dont ils avaient besoin.

@sweet_foster_kitties / Instagram

« On a remarqué que les chatons étaient plutôt petits »

Tracey confiait à Love Meow que ce n’est qu’ « au bout de 6 semaines » qu’elle a identifié un retard de croissance chez ses petits protégés, en particulier 2 d'entre eux : Rye et Crouton. Très maigres, les chatonnes avaient des difficultés d’alimentation évidentes. Le vétérinaire a confirmé que Rye avait le poids d’un chaton de 3 semaines, ce qui appelait une réaction urgente.

Tracey a écouté les conseils et s’est lancée dans une prise en charge très intense. Pour compléter les apports nutritifs des chatons, elle les a nourris à la seringue tout en les surveillant nuit et jour.

La santé de Rye s’est améliorée, mais Crouton était toujours dans un état préoccupant.

@sweet_foster_kitties / Instagram

« Tellement envie de vivre »

« Si petite et fragile », c’est donc Rye en premier qui a montré la petite combattante qui sommeillait en elle. Très câline, elle n’hésitait pas à profiter intensément des bras de sa mère d’accueil, évidemment le meilleur endroit du monde.

Crouton quant à elle a repris des forces également et a montré le même tempérament affectueux.

@sweet_foster_kitties / Instagram

A lire aussi : Habituée à recueillir des matous calmes en famille d’accueil, cette jeune femme se retrouve soudain face à un “tourbillon de chaos”

Le reste de la tribu a suivi le mouvement, chaque chaton ayant sa propre personnalité. La dynamique Sourdough a mis l’ambiance, tandis que le petit mâle de la portée, Pumpernickel a fait preuve d’une bienveillance admirable envers les autres.

Tracey peut être fière du travail qu’elle a accompli auprès de cette famille de chats qui a remonté la pente doucement, mais sûrement. Les problèmes de croissance qui auraient pu engendrer de lourdes conséquences sont désormais du passé. Tous les chatons et leur maman n’attendent qu’une chose : aller de l’avant et croquer la vie à pleines dents.