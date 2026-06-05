Un sergent de police découvre un chaton coincé dans le moteur d’une voiture de patrouille et le sauve avant de l’adopter

Ce qui aurait pu n’être qu’une intervention de sauvetage félin parmi d’autres s’est transformé en véritable coup de cœur pour un policier texan. Après avoir extrait un chaton coincé dans le compartiment moteur d’un véhicule, le sergent n’a pas hésité à prendre une merveilleuse décision. Le petit rescapé a finalement rejoint sa famille pour la vie.

C'est à Bryan, dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), qu'est situé le bureau du shérif du comté de Brazos (Brazos County Sheriff’s Office). C'est aussi là que l'un de ses membres à découvert et secouru un chaton en détresse. Il ne s'en est d'ailleurs pas contenté, puisqu'il l'a adopté, rapportait FOX 44 News .

Le sergent Mike Stumpf, de la division des enquêtes criminelles dudit bureau, se trouvait dans le centre de services de la flotte de véhicules du shérif quand il s'est rendu compte qu'un chaton était pris au piège sous le capot de l'un d'eux. Le petit félin au pelage roux s'était faufilé dans le compartiment moteur et ne parvenait plus à en ressortir.



Brazos County Sheriff's Office / Facebook

Bien que vêtu d'une chemise et d'une cravate, le sergent Stumpf n'a pas hésité à se salir en se glissant sous la voiture. Au prix de gros efforts, il a finalement réussi à mettre la main sur le minet et à le libérer.

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Brazos County Sheriff's Office / Facebook

« Il a désormais trouvé une famille pour la vie »

Il aurait pu le confier à une association ou un refuge après l'avoir sauvé, mais il a préféré l'emmener à la maison pour prendre soin de lui. Il ne s'est d'ailleurs pas arrêté là ; le policier a pris la décision de l'adopter. « Nous sommes heureux d'annoncer qu'il a désormais trouvé une famille pour la vie », peut-on, en effet, lire dans un post Facebook du Brazos County Sheriff’s Office.



Brazos County Sheriff's Office / Facebook

« Nous sommes ravis que la seule chose à avoir souffert au cours de ce sauvetage soit la tenue du sergent Stumpf », poursuit l'auteur de la publication, qui a également adressé un clin d'oeil aux pompiers locaux : « Nous savons que le sauvetage de chats est habituellement votre spécialité, mais nous avons voulu tenter notre chance cette fois-ci. »



Brazos County Sheriff's Office / Facebook

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Décidément, personne n'est à l'abri du « système universel de distribution de chats », pas même les forces de l'ordre.