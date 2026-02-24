Émue de revoir cette chatte et ses chatons toujours au refuge un mois après, cette bénévole décide de les accueillir chez elle

Marquée par une jeune chatte et ses 4 chatons aperçus au refuge alors qu'elle manquait d'espace chez elle, la bénévole Lori White n'a pas pu les oublier. Un mois plus tard, constatant qu'ils étaient toujours en cage, elle a finalement pu les prendre en famille d'accueil, leur permettant de s'épanouir et de reprendre des forces avant leur adoption définitive.

Active au sein de la communauté et en particulier de l’association Alliance for Responsible Pet Ownership (ARPO), Lori est régulièrement présente dans les refuges. C’est à l’occasion d’une de ses visites qu’elle a fait la connaissance de Marigold et son adorable tribu. Impossible de résister à ces regards attendrissants. La mère d’accueil expliquait à Love Meow : « J’ai toujours eu un faible pour les mamans et les bébés du refuge ».

ARPO Rescue

« Les barreaux du chenil étaient tout ce qu’ils connaissaient »

L’image de cette famille a marqué Lori, qui, un mois plus tard, de nouveau en visite au refuge, a croisé son chemin.

Les chatons avaient bien grandi, mais ils étaient toujours dans le même box. Au même moment, la mère d’accueil savait qu’elle était en capacité d’accueillir quelques animaux supplémentaires chez elle. La décision a été prise, tout naturellement.

ARPO Rescue

Un ronronnement qui en dit long

Déjà au refuge, la chatte Marigold s’était hissée sur les barreaux pour saluer celle qui allait être sa maman temporaire. Une fois à domicile, la jeune féline et ses petits ont pris leurs aises. Nommés Buzz Buzz, Bumble Bee, Shasta Daisy et Sunflower, la fratrie soudée a immédiatement profité de son nouvel espace de vie et des jeux à disposition.

Un lien très fort s’est créée entre la chatte et Lori. Cette dernière ajoutait : « Elle ronronnait sans arrêt et sautait sur mes genoux dès que je m’asseyais ». Marigold a marqué la bénévole, notamment par sa mimique atypique lors de l’allaitement : « Elle tire souvent la langue, ce qui me fait toujours rire », se rappelle-t-elle.

ARPO Rescue

Une personnalité « douce et amusante »

Durant leur séjour chez Lori, les chatons ont repris du poil de la bête en mettant derrière eux leurs soucis d’estomac. De son côté, Marigold a pris du poids, ce qui était plus que nécessaire pour la chatte qui était bien trop maigre pour sa stature.

Après cette parenthèse enchantée, la petite famille poursuivra sa route vers des familles d’adoptants. Une chose est sûre, maman comme ses petits connaissent déjà parfaitement le sens du mot « maison ».