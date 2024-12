10 ans après la disparition de son chat, un homme envisage d’adopter un autre félin, puis reçoit un appel qui change ses plans

Sam était prêt à accueillir un chat dans sa vie et s’est rendu dans un refuge pour adopter une boule de poils. Son regard s’est posé sur Smokey, à qui il espérait offrir une belle vie. Malheureusement, quelques mois plus tard, le félin a fugué et n’est plus jamais rentré à la maison. 10 années se sont écoulées, puis l’impensable s’est produit.

“Miracle”, c’est certainement le mot qui est venu à l’esprit de Sam Hope, dont le chat, nommé Smokey, avait disparu il y a 10 ans. La boule de poils n’avait plus donné signe de vie depuis et son maître s’était fait à l’idée qu’il ne la reverrait plus jamais. Toutefois, le destin a décidé de s’en mêler et a réuni les amis une décennie plus tard.

Sam n’a même pas eu le temps d’apprendre à connaître Smokey avant que ce dernier disparaisse. Il l’avait rencontré dans un refuge alors qu’il cherchait un animal pour lui tenir compagnie au quotidien. Après avoir rempli les formalités, Sam a ramené son nouvel ami chez lui et les 2 se sont découverts. Malheureusement, 6 mois plus tard seulement comme l’a souligné le média Chad, le félin s’est volatilisé.

Sam Hope

Une longue absence

Sam a longtemps cherché le quadrupède, mais, à mesure que le temps passait, l’espoir de le retrouver s’amincissait. L’homme était dévasté par l’absence du félin : « J'étais tellement triste », confiait-il. Néanmoins, le quotidien se poursuivait et il a fini par accueillir d’autres chats chez lui, sans jamais oublier Smokey pour autant.

Les boules de poils ont bien vécu et ont rejoint les anges les unes après les autres. Sam réfléchissait alors à adopter un nouveau chat, ne pouvant envisager sa vie sans un animal à ses côtés. Mais lorsque cette idée est arrivée à maturité dans sa tête, il a reçu un appel aussi inattendu qu'inespéré.

Sam Hope

Une nouvelle étourdissante

Un vétérinaire était à l’autre bout du fil et lui annonçait se trouver en compagnie de Smokey. Une dame l'avait découvert en train d'errer et cette dernière l’avait emmené dans la clinique. Sur place, sa puce électronique a été scannée et les coordonnées renseignées étaient celles de Sam. Lequel l’avait déclaré disparu 10 ans plus tôt.

Smokey est rentré vivre auprès de son maître aimant après tout ce temps. Il n’était plus habitué au quotidien à l’intérieur, alors il a dû faire ses marques : « Il dort beaucoup et est encore très timide, mais je suis sûr que le fait d'être juste tous les deux l'aidera à sortir de sa coquille [...] Il mérite de se sentir en sécurité et aimé », partageait Sam.