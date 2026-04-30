Après 6 mois à se cacher sous le lit, un chat de 10 ans traumatisé retrouve sécurité et complicité avec sa famille (vidéo)

Après des années de négligence et des mois d'isolement, Ghost a enfin trouvé la sérénité auprès de sa nouvelle famille. Aujourd’hui, ce chat de 10 ans, autrefois craintif, vient lui-même chercher les câlins et profite pleinement de la vie.

Ghost, chat de 10 ans, avait été sauvé d'une maison surpeuplée. Il vivait avec une vingtaine d'autres félins dans des conditions déplorables. Cette phase l'avait profondément marqué sur le plan émotionnel.

Il avait ensuite été confié à un refuge, où il avait passé plus de 6 mois. « Ils ont d'abord essayé de le placer en famille d'accueil pour qu'il se réhabitue au contact humain, car il y était resté très longtemps », raconte Drina, alias « @drinasrsen » sur TikTok, à Newsweek . Drina, qui habite le Sussex dans le sud de l'Angleterre, est son adoptante.

Ghost était dans un triste état avant son asénrrivée au refuge. « Il était infesté de puces et avait dû être entièrement rasé, ce qui explique son pelage un peu clairsemé, détaille son humaine. Certains chats étaient dans un état si critique qu'il avait malheureusement fallu les euthanasier. »

Il lui manquait également un bout d'oreille, très probablement après s'être battu ou avoir été attaqué par un congénère. Traumatisé, il évitait tout contact, avec les humains comme avec ses semblables.

Après son adoption par Drina, le chat a passé 6 mois à se cacher sous un lit. Il ne sortait de sa cachette qu'en de très rares occasions, notamment pour manger.

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Son attitude a toutefois évolué progressivement, à mesure qu'il comprenait qu'il n'avait plus rien à craindre dans son nouveau foyer. Sa propriétaire n'a pas forcé le contact ; elle l'a laissé se détendre et sortir de son isolement à son rythme. Elle lui a assuré un environnement calme et prévisible, et lui laissait les portes ouvertes pour qu'il puisse circuler à sa guise.

Ghost a commencé à s'approcher de ses humains, d'abord seulement lorsqu'ils étaient assis, puis quand ils l'encourageaient avec des friandises. Aujourd'hui, c'est lui qui est à l'initiative des câlins.



@drinasrsen / TikTok

« N'oubliez pas les animaux plus âgés et plus vulnérables à adopter »

D'après Drina, construire une véritable relation de confiance avec lui aura nécessité 8 mois. « Je n'oublierai jamais sa première demande de contact physique, confie-t-elle. Tous nos efforts et notre patience ont porté leurs fruits, et il s'est enfin senti en sécurité. »

Elle espère qu'en partageant son histoire, elle encouragera d'autres personnes à adopter des animaux séniors ou au passé difficile. « S'il vous plaît, n'oubliez pas les animaux plus âgés et plus vulnérables à adopter. Ils ont juste besoin d'amour et de patience. On t'aime tellement, Ghosty ! » dit-elle en effet dans une vidéo où on peut découvrir le parcours de son compagnon à vibrisses. La voici :

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