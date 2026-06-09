Une femme rencontre une chatte de 4 ans sur le bord d’une route et lui offre l’opportunité d’une deuxième chance au sein d’une famille

Remarquée par un passant, Mittens a attendu au bord de la route avant d’être secourue par Lora Wild, directrice de la Northport Cat Rescue Association. Bien prise en charge, la chatte au caractère très tendre a été sauvée à temps, et espère de tout cœur rencontrer prochainement sa future famille.

L’abandon de Mittens s’est produit à Long Island (États-Unis), racontait Newsweek. Laissée dans une cage de transport, la chatte a dû attendre de longues heures avant de sortir enfin de son calvaire. Un mot se trouvait à ses côtés, précisant quelques éléments du parcours de la vie de l’animal, originaire du Kentucky, étant également une « chatte douce et câline ».

@northportcatrescue / Instagram

« S’il vous plaît, occupez-vous de moi »

Venue à sa rencontre, Lora Wild de la Northport Cat Rescue Association exprimait son inquiétude à propos de la chatte sans doute restée un long moment sans eau et sans nourriture, alors qu’une canicule touchait la région. La directrice ajoutait : « Nous ne savons pas combien de temps elle est restée là. Ça aurait pu être 2 heures, ça aurait pu être 2 jours ».

Lors de son sauvetage, Mittens a montré son soulagement en étant très câline, et en buvant l’intégralité de l’eau qui lui a été offerte.

@northportcatrescue / Instagram

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Une douceur évidente

Mittens a été accueillie chez Lora, puis a pris la route vers une famille d’accueil qui puisse s’occuper quasiment exclusivement d’elle.

Sa famille bénévole, tout comme ses précédents aidants sont revenus sur l’abandon de cette chatte si aimante. Mettant un point d’honneur à ne pas juger les propriétaires dans l’incapacité de s’occuper de leur animal, ils rappellent que des solutions sont mises à disposition par les associations pour éviter de mettre la vie des animaux en danger, comme ce fut le cas pour Mittens, privée d’eau et de soins.

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« Quiconque la rencontre tomberait amoureux d’elle »

Les qualités de Mittens sont nombreuses, c’est pour cela que son adoption prochaine serait la plus belle des récompenses. En plus d’être très calme, elle s’entend à merveille avec les enfants, et peut tout à fait cohabiter avec d’autres animaux, et notamment des chiens. Selon sa famille d’accueil actuelle, la chatte pourrait s’épanouir auprès de profils variés, à la condition qu’ils soient disposés à lui offrir toute l’attention qu’elle mérite, pour mettre derrière elle son traumatisme d’abandon.

Son histoire a été partagée sur Instagram, dans l’espoir de lui donner encore plus de visibilité.