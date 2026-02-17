À cause de ses allergies, elle pensait avoir trouvé la solution miracle pour ne plus dormir avec son chat mais il a trouvé une technique implacable pour contrer ses plans (vidéo)

Quand on pense avoir trouvé la solution idéale, les chats trouvent souvent une façon toute personnelle de la réinterpréter. Ce jeune félin noir en est la parfaite illustration, avec une idée aussi simple qu’inattendue. Sa propriétaire ne s’attendait clairement pas à ce que son plan prenne une telle tournure.

Les chats ne manquent ni de créativité, ni de ressources. Encore moins lorsqu'ils ont un objectif en tête et qu'ils sont déterminés à l'atteindre. Jessica Cheung, propriétaire d'un adorable félin noir âgé d'un an et répondant au nom de Simon, en a récemment fait l'expérience.



olivesnsimon / Instagram

Cette habitante de la Californie (Etats-Unis) a d'ailleurs eu la bonne idée de filmer la scène et de partager la vidéo sur Instagram, où elle est rapidement devenue virale.

Simon avait tendance à vouloir dormir à ses côtés, sur son lit, mais son humaine souhaitait l'aider à se défaire de cette habitude. Pour ce faire, elle lui a acheté un panier tout neuf et confortable, espérant le voir troquer le grand matelas et la couette contre ce dernier.

Le chat a tout de suite adoré son nouveau panier. Le problème ne se posait pas de ce point de vue-là. Toutefois, cela ne l'a pas amené à renoncer au lit de sa propriétaire. Il a même trouvé le moyen de concilier les 2.

Malin et décidé, Simon a tout simplement choisi de prendre son couchage et de le déposer sur le lit, laissant Jessica Cheung sans voix.

Voici la vidéo où on le voit à l'oeuvre :

« Je n'ai pas été surprise »

« Je n'ai pas été surprise quand il a traîné son petit panier jusqu'à mon lit, confie sa maîtresse à Newsweek , qui relaie la vidéo et l'histoire. Ce panier était en fait censé l'empêcher de monter sur mon lit, car je suis terriblement allergique aux chats (bien que j'en aie 2 à la maison) ».

« Dès qu'il a eu ce petit panier, poursuit-elle, il a commencé à l'utiliser comme siège portable. Je le vois le traîner d'une pièce à l'autre, pour avoir un endroit confortable où se prélasser lorsqu'il me suit partout dans la maison. »