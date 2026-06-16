Après s’être occupée de ses 4 chatons, une chatte accepte finalement de baisser la garde et les soins dont elle a besoin

Serenity s’est dédiée aux soins de ses chatons, puis, son tour est venu de prendre du temps pour elle, et d’accepter une nouvelle et belle vie en famille. La chatte était réticente vis-à-vis des interactions humaines au départ, et elle a baissé sa garde très progressivement. Aujourd’hui, son avenir va se dessiner en famille, auprès d’une personne ayant eu le coup de cœur pour elle.

La chatte est arrivée à la Pet Alliance of Greater Orlando (Floride, États-Unis), alors qu’elle était gestante, expliquait Love Meow. Aucun bénévole n’avait remarqué sa situation, mais la chatte était visiblement préparée à ce moment. Lorsque la mise-bas était imminente, Serenity a été accueillie dans une famille d’accueil du réseau Snuggle Fluff. Elle a pu accueillir ses chatons dans de bonnes conditions.

4 boules de poils à l’image de leur maman

Déterminée à donner le meilleur d’elle-même, Serenity s’est consacrée à la maternité comme un devoir viscéral. Ces 4 adorables bébés, aussi doux que leur maman, ont été nommés Bliss, Zen, Shanti et Stevie.

Parallèlement, la chatte demeurait en retrait des relations avec les humains, concentrée sur les tâches qu’elle devait accomplir.

@snuggleflufforg / Instagram

Apprendre la tendresse

Rentrer en interaction avec la chatte a été difficile pour la mère d’accueil. Elle n’a jamais abandonné pour autant et s’est armée de patience. Plusieurs semaines plus tard, après de nombreuses heures et des friandises régulièrement données, les premiers contacts avec Serenity sont apparus. « Elle est passée de très effrayée à heureuse et détendue », se souvient la bénévole.

@snuggleflufforg / Instagram

Un temps pour tout

Les progrès de la chatte sont devenus de plus en plus visibles. Elle miaulait lorsque ses petits étaient loin d’elles, mais se montrait aussi tendre.

Mis à l’adoption, les chatons ont quitté le nid les uns après les autres, tous très autonomes et équilibrés. Les premiers temps de séparation ont été difficiles pour Serenity, qui a fini par comprendre que l’attention de la maison lui était maintenant dédiée. La suite logique de son histoire est arrivée bien plus vite que prévue, avec une adoption, qui a signé son indépendance et un bel avenir.

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Comment prendre soin d’une chatte qui vient de mettre bas ?

Prendre soin d’une chatte peu après la naissance de ses petits requiert quelques bons réflexes. On retiendra 3 points d’importance :