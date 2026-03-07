Elle filme l'étonnant comité d'accueil que lui réservent ses chats et révèle le travail colossal qu'implique cette famille féline nombreuse (vidéo)

Dans une vidéo virale sur TikTok cumulant près de trois millions de vues, une jeune femme a filmé l'amusant comité d'accueil formé par six de ses chats l'attendant sagement à la fenêtre. Possédant en réalité dix-huit félins, dont un imposant Maine Coon, cette passionnée en a profité pour dévoiler aux internautes le colossal travail de nettoyage quotidien qu'exige une telle famille nombreuse pour garder une maison impeccable.

Se faisant appeler « @the_toebean_archives » sur TikTok, une jeune femme y partage ses 2 grandes passions : le cosplay inspiré de l'univers des mangas japonais et les chats.

Ses amis félins sont très attachés à elle et il le lui font savoir de différentes manières, notamment lorsqu'ils attendent son retour à la maison. @the_toebean_archives en a récemment donné un aperçu par le biais d'une vidéo devenue virale.

Elle a, en effet, eu la bonne idée de filmer la scène et de la partager sur TikTok, où la séquence en question, mise en ligne le 25 février 2026 et relayée par Newsweek , a généré 2,8 millions de vues. La voici :

On y découvre le surprenant comité d'accueil auquel elle a eu droit en rentrant chez elle après le travail. 6 de ses chats se tenaient, en effet, sur le rebord de la fenêtre pour guetter son arrivée. Lorsqu'elle s'est approchée, tous la fixaient, impatient de la voir les rejoindre.

Un imposant Maine Coon dominait le groupe par sa taille, mais pour plus d'un internaute ayant commenté la publication, ce n'était clairement pas lui le chef ; d'après eux, ce statut reviendrait plutôt au chat noir.

« Quel beau spectacle »

Quoi qu'il en soit, tous ont été amusés et attendris par l'attitude des chats. « Quel beau spectacle à retrouver en rentrant chez soi », a ainsi commenté un internaute.

Les 6 félins visibles dans la vidéo ne sont pas les seuls à vivre dans cette maison. @the_toebean_archives explique qu'elle en a 18, et que prendre soin d'eux au quotidien représente un travail colossal, comme on peut l'imaginer.



« Avoir autant d'animaux, ce n’est pas fait pour les paresseux, dit-elle à ce propos. Il faut un minimum d’effort pour garder un environnement propre et s’assurer que leurs litières sont nettoyées tous les jours ! »

« Je nettoie leurs litières au fur et à mesure, pour qu’il n’y ait jamais d’odeur qui flotte dans l’air, poursuit la propriétaire de cette famille nombreuse. Je passe aussi la serpillière tous les jours. Il suffit juste de quelques produits de nettoyage et d’une fenêtre ouverte. »