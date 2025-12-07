Découvert abandonné au petit matin avec de l'argent et un mot, ce chat Scottish Fold bouleverse le personnel du refuge

Bobo s’est retrouvé au refuge après que sa famille l’a abandonné. Celle-ci a laissé un peu d’argent et a rédigé un mot pour donner des indications aux personnes qui s’occuperont de son chat. Ces dernières ont alors pris l’animal sous leurs ailes et n’ont pas mis longtemps à réaliser le souhait de ses anciens propriétaires.

Chaque journée révèle son lot de surprises, bonnes ou mauvaises, aux membres de l’association Homeward Bound Cat Adoptions, basée à Las Vegas (États-Unis). À la fin du mois d’octobre, les bienfaiteurs sont pourtant restés mitigés après la découverte d’un Scottish Fold devant leurs locaux. L’animal a été abandonné par ses propriétaires, qui ont laissé quelques effets à côté de lui.

Bobo a été abandonné au refuge, mais ses propriétaires ne se sont pas présentés dans les locaux. Ils l’ont simplement laissé devant la porte et sont partis.

Quand les membres de l’organisme ont découvert l’animal aux petites heures du matin, ils ont vite été attirés par un mot rédigé par ses anciens maîtres. On pouvait y lire : « C’est un bon chat, nous devons simplement déménager. Il a coûté 2 600 ! Veuillez le confier à une famille bienveillante. Il a reçu tous ses vaccins annuels et il est castré. Il ne s’entend généralement pas avec les autres chats. Il souffre d’infections urinaires chroniques ».

Un passage bref au refuge

La famille a également laissé un peu plus d’une cinquantaine d’euros auprès du chat, nommé Bobo, ainsi que de la nourriture pour lui. Rapidement, les sauveteurs ont récupéré le quadrupède et l’ont placé en sécurité. Ils l’ont aussi réconforté, car les derniers moments passés dehors n’ont pas été faciles pour lui. Ils ont vite constaté que ses propriétaires avaient dit vrai, car c’était un animal très gentil.

Ils se sont alors donné pour mission de lui trouver une famille idéale , ce qui n’a pris que quelques jours. En effet, après l’avoir proposé à l’adoption et diffusé le message sur internet, ils ont reçu la candidature parfaite. Ils ont laissé Bobo rejoindre sa nouvelle maison seulement quelques jours après son arrivée : « La famille est formidable : très dévouée et désireuse de lui offrir le meilleur avenir », partageait Kimberly Wade, membre de l’organisme.

Bobo ne pouvait pas rêver mieux et va pouvoir commencer une nouvelle vie auprès de ses propriétaires aimants.