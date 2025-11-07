Après 2 abandons, cette chatte ne cesse de câliner son nouveau propriétaire, qui ne la laissera pas tomber cette fois-ci (vidéo)

Bella Bellarda n’était pas une chatte errante quand les membres d’un refuge l’ont prise sous leur aile. Toutefois, elle a été abandonnée à 2 reprises par sa famille, ce qui semblait l’avoir marquée. Alors, depuis qu’elle a trouvé une personne qui ne la laissera jamais tomber, elle lui montre à quel point elle est reconnaissante.

Bella Bellarda est une star des réseaux sociaux, et elle mérite son succès. Longtemps restée dans l’ombre, notamment au refuge, elle a désormais pris une revanche sur la vie. Toutefois, la féline aux 104 mille abonnés sur Instagram continue de rester humble, mais surtout extrêmement reconnaissante envers la personne qui lui a laissé sa chance.

Effectivement, les choses n’ont pas toujours été pour elle. Elle vivait autrefois au sein d’une famille qui a fini par la laisser au refuge. La chatte a eu un nouvel espoir lorsque quelqu’un s’est manifesté pour l’adopter. Contre toute attente, l’histoire s’est répétée, car elle a été ramenée à la chatterie une seconde fois.

GeoBeats Animals / Youtube

La vie dont elle rêvait

Un retour à la case départ pour la femelle, qui avait de l’affection à revendre. Peut-être que le destin lui demandait juste d’être patiente parce que la bonne personne allait bientôt se présenter ! En effet, quelque temps plus tard, un homme a décidé de l’adopter et a transformé sa vie depuis. Cette fois, le bon Samaritain ne comptait pas la laisser tomber.

Mieux encore, il lui préparait un quotidien digne de ce nom et lui a offert une place très importante dans sa vie. En ressentant tout cet amour, Bella Bellarda le lui a rendu au centuple. Dans de nombreuses vidéos, on la voit en train de câliner son propriétaire et de lui faire plein de bisous. Le lien qu’ils entretiennent est incontestable, tout comme la reconnaissance qu’elle a envers lui.

Tous les 2 profitent du quotidien et relèvent même des défis ensemble. Actuellement, la féline s’entraîne pour entrer dans le Guinness World Records. Son propriétaire lui a découvert une passion pour le saut en longueur et aimerait qu’elle devienne « le chat domestique qui saute le plus loin ». Record mondial ou pas, une chose est sûre, c’est qu’elle a remporté le plus beau prix en partant vivre avec son maître aimant !