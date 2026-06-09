Cette chatte en surpoids et diabétique participe aux séances de sport en famille avec plus ou moins d'enthousiasme (vidéo)

Aux prises avec l'obésité et le diabète, Miss Kitty peut compter sur le soutien sans faille de toute sa famille pour retrouver la forme. Une vidéo virale montre les séances de sport aussi attendrissantes qu'efficaces organisées par les enfants, face à une chatte bien plus rapide qu'on ne pourrait le croire.

Jill Bisset, alias « @jillbissett » sur TikTok, est une mère de famille aux journées que l'on imagine chargées, car outre ses enfants, elle doit aussi s'occuper de 19 poules. La maisonnée comprend aussi une adorable chatte à la fourrure tigrée qui répond au nom de Miss Kitty.

La féline est en situation d'obésité et atteinte de diabète. Elle a donc grandement besoin de perdre du poids. Tout le monde à la maison a décidé de l'aider à atteindre cet objectif pour préserver sa santé et son bien-être, à commencer par les garçons.

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@jillbissett / TikTok

Ces derniers lui font régulièrement faire de l'exercice. C'est ce que l'on peut voir dans une vidéo devenue virale, mise en ligne le 28 avril 2026 sur TikTok où elle a généré 5,3 millions de vues, et relayée par PetHelpful .

On y voit les jeunes amis humains de Miss Kitty l'inciter à courir dans le jardin. Pour ce faire, ils la portent jusqu'au fond de ce dernier, puis la déposent sur l'herbe pour qu'elle regagne l'intérieur de la maison en courant. Ils le font à plusieurs reprises.

« Miss Kitty n'est pas très contente »

La chatte affiche une vitesse et une agilité remarquables pour sa corpulence. Les garçons lui courent après, mais elle les distance sans la moindre difficulté.

Elle enchaîne ainsi les sprints, mais sur les dernières longueurs, elle semble nettement moins dynamique. La fatigue y est assurément pour quelque chose, mais on peut deviner aussi un peu de lassitude. La motivation n'est probablement pas systématiquement au rendez-vous. « Miss Kitty n'est pas très contente... Mais c'est ce qui arrive quand on a le diabète », indique ainsi le texte incrusté.

On ne peut que saluer l'implication des membres de cette famille aimante pour aider la chatte à surmonter son problème de poids et sa maladie.

Voici la vidéo :

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