« Mon chat chante mieux que moi », un petit félin se joint à son maître pour créer une amusante performance musicale (vidéo)

Nos chats ont parfois des talents insoupçonnés. Celui de Lofi Dre en est la preuve vivante ! Héritier du don musical de son papa humain, brillant musicien, ce félin ne se contente pas d’écouter : il participe. Dans une vidéo Instagram pleine de bonne humeur, on découvre son maître interprétant un tube de 2002, rapidement rejoint par le minou mélomane, qui chante avec enthousiasme.

Les maîtres aiment souvent partager des moments ludiques avec leurs compagnons à 4 pattes, et L.Dre, aka Lofi Dre, ne fait pas exception. Musicien indépendant basé à Los Angeles (États-Unis), il est l’heureux maître de 2 adorables chats dont on ne connaît malheureusement pas les noms.

Si l’un, au pelage duveteux blanc et gris, semble fasciné par le matériel informatique, l’autre au pelage gris possède une véritable fibre musicale. Une passion qu’il partage avec son humain et qui fait d'ailleurs de ce félin une source d’inspiration régulière pour L.Dre.

Il y a quelques mois, le minou a même formé un adorable duo avec son maître en chantant sur un morceau bien connu de 2002. Une vidéo Instagram relayée par le média CatTime a immortalisé ce moment attendrissant.

Une adorable performance

La scène se déroule près de la cuisine de L.Dre : ses 2 minous sont debout devant leurs gamelles, tandis que le musicien se tient derrière eux avec une cuillère et de la nourriture pour chat dans la main. Soudain, l’homme se met à entonner la chanson « Dilemma » de Nelly (avec Kelly Rowland), en commençant par les paroles « No matter what I do » (« Peu importe ce que je fais »).

© @ldrethegiant / Instagram

Si l’un des félins reste totalement indifférent, le chat gris se joint avec enthousiasme à la performance. Après chaque vers, il ponctue la chanson de miaulements parfaitement rythmés, créant une adorable harmonie. Amusé et fier, L.Dre souligne en légende de la publication que son chat chante mieux que lui, un avis largement partagé par les internautes.

Des internautes admiratifs

Cette charmante vidéo a rapidement rencontré un franc succès auprès des utilisateurs de la plateforme, suscitant de nombreux commentaires admiratifs.

© @ldrethegiant / Instagram

« Oh mon Dieu, c'est génial ! Vos chats sont tellement adorables et ils vous accompagnent parfaitement dans le chant. », a commenté l’un d’entre eux. « Un timing et une ambiance impeccables ! », a ajouté un autre. Sans compter la multitude de commentaires mentionnant à quel point le chat était mignon.

De quoi se demander si ce minou ne mérite pas déjà son premier contrat musical… Une chose est sûre : chez Lofi Dre, le talent est de famille !