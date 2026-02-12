Pendant une tempête de neige, elle ouvre sa porte à un félin errant malgré le regard désapprobateur de son propre chat (vidéo)

Une tiktokeuse a généreusement accueilli un chat errant chez elle pour le mettre à l'abri de la tempête de neige qui traversait la région. Si l'invité du jour était ravi de se retrouver au chaud, son congénère résident, lui, ne semblait pas très emballé par sa présence.

La tempête de neige et la vague de froid ayant touché une vaste partie des Etats-Unis pendant le mois de janvier 2026 n'a pas épargné le Texas. C'est justement dans cet Etat que vit une utilisatrice de TikTok se faisant appeler « @kellijc ».

Cette dernière est propriétaire de plusieurs chats, dont un au pelage roux, et aime les félins en général. Alors, quand le blizzard s'est abattu sur sa région, elle n'a pas hésité à ouvrir les portes de sa maison à un matou errant qu'elle connaissait, car il vivait dans le quartier depuis un certain temps.

Elle a donc laissé entrer le chat haret au pelage bicolore, et ce dernier, tout heureux d'être enfin au chaud et en sécurité, s'est tranquillement installé sur le canapé.



@kellijc / TikTok

La gentillesse et la générosité de @kellijc a permis au quadrupède d'échapper aux rigueurs de l'hiver et de découvrir le confort d'un foyer. Même si ce n'était que provisoire, cela lui a offert un abri et un répit dont il avait bien besoin.

Alors qu'il était couché dans le salon, un autre membre de la maisonnée semblait se demander ce qu'il faisait chez lui. Il s'agit du chat roux évoqué plus haut. L'un des compagnons à fourrure de la maîtresse des lieux, donc.



@kellijc / TikTok

Dans une vidéo postée par cette dernière le 24 janvier 2026 et relayée par Newsweek , on le voit effectivement regarder son congénère très attentivement et l'air incrédule. Son attitude pourrait laisser penser qu'il désapprouvait la présence de l'autre chat à ce moment-là, mais c'était très probablement davantage de la surprise. Il ne s'attendait clairement pas à partager son lieu de vie avec cet invité qui, en réalité, ne lui était pas tout à fait étranger.

"Il joue avec mes chats depuis plus de 6 mois"

@kellijc a d'ailleurs livré une indication sur ce dernier point en mettant à jour la légende initiale de sa publication, qui était la suivante : « Qu'est-ce que j'étais censée faire, le laisser geler ? »

En l'actualisant, elle a répondu aux internautes ayant souligné, dans les commentaires, les risques liés à l'accueil d'un chat errant : contagion, parasites… « Il n'a ni puces ni maladies, a-t-elle précisé. Il joue avec mes chats depuis plus de 6 mois et nous surveillons régulièrement sa santé. »

La vidéo est rapidement devenue virale, ayant généré 7,5 millions de vues sur TikTok. La voici :

