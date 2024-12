Une famille débordée alerte un refuge pour sauver 20 chats qu’elle nourrissait (vidéo)

Tout partait d’une bonne intention, soulignait Daria Evans à la tête du refuge SPCA Kamloops situé en Colombie-Britannique (Canada). La situation est devenue critique lorsque d’autres chats se sont greffés au premier groupe. Pour le foyer bienveillant, la présence de trop nombreux félins est devenue ingérable.

La directrice du refuge confiait à BC SPCA : « Cela se produit trop souvent lorsqu’une personne bienveillante nourrit un chat errant. Dans ce cas, les personnes qui ont trouvé les chats ont commencé à les nourrir pendant la pandémie, et en un rien de temps, le nombre de chats chez elles a plus que doublé. Elles se sont retrouvées débordées et nous ont contactés ».

« Nous sommes actuellement en train de prendre en charge tous les chats »

Lors de l’appel à l’aide de la famille ayant nourri les chats, le refuge a su qu’il devrait procéder par étape. En effet, 20 chats se trouvaient sur la propriété. Dans un premier temps, ce sont donc 10 chats qui ont été accueillis dans les locaux, 4 chatons et 6 adultes. À l’arrivée au refuge, les vétérinaires ont été amenés à euthanasier 2 adultes, très malades.

La prise en charge des autres félins serait progressive.

« Il est probable que tous les chats de cette maison nécessitent un traitement »

En accueillant la première partie des félins, les bénévoles se sont aperçus que bon nombre d’entre eux, si ce n’est tous, étaient porteurs de la coccidiose, et pour l’un d’eux, de la giardose. Ces infections de la sphère digestive sont curables, mais très contagieuses. Les chats ont donc été placés en quarantaine, pour éviter une épidémie au sein du refuge.

« Ils sont très affectueux »

Bien que les traitements ne soient pas une partie de plaisir pour les félins parfois « un peu grognons » lorsqu’ils reçoivent médicaments et piqûres, le séjour au refuge se passe pour le mieux.

La directrice du refuge nous en disait un peu plus sur ces pensionnaires, qui sont « un mélange de chats d’intérieur et d’extérieur ». Leur adoption prochaine, une fois les traitements menés à bien, ne devrait pas poser problème. « Nous avons été agréablement surpris de les voir aussi à l’aise avec nous, mais nous sommes conscients que certains n’ont peut-être pas eu autant de socialisation humaine que d’autres. Ils sont très affectueux et adorent quand le personnel vient pour les nourrir et s’occuper d’eux », soulignait Daria Evans.