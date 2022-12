Une femme est poursuivie en justice pour avoir abandonné 29 chats en piteux état

Dans la ville de Grawn, aux États-Unis, un nouvel acte de maltraitance animale a fait la une des journaux. 9And10News revient sur un triste événement qui a commencé devant l’hôpital vétérinaire VCA Cherry Bend.

Un énième abandon...

Le 7 octobre dernier, en fin d’après-midi, une femme de 51 ans du nom de Kathy Jasinski a abandonné plusieurs cages remplies de félins devant ces locaux, avant de prendre la fuite.

Les chats, de tous âges et entassés les uns sur les autres, étaient en piteux état lorsqu’ils ont été retrouvés. Michael Borkovich, shérif du comté de Leelanau, revient sur cette découverte : « Les chats étaient atteints d’infections des yeux et respiratoires. Ils étaient également couverts de puces et de vers. »

Les félins étaient dorénavant entre de bonnes mains

Heureusement, les boules de poils seront vite soignées et dispatchées au sein de plusieurs refuges, et une dizaine d’entre elles rejoindront The Munchkins’ Missions. Andrea Slater, membre de ce dernier, raconte qu’aujourd’hui, « les chats vont mieux ». Elle ajoute qu’ « ils ont été vaccinés et stérilisés », et que tout est mis en œuvre pour faciliter leur future adoption.

En attendant, l’enquête judiciaire à l’encontre de la responsable de cet acte malveillant suit son cours. Elle a été identifiée un mois après ce méfait, et a été mise en examen pour abandon et cruauté envers des animaux.