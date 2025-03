Disparue depuis 4 ans après avoir eu ses bébés, cette chatte réapparaît dans son jardin comme si de rien n’était

Si Biquette pouvait parler, cette chatte aurait assurément eu tant d’histoires à raconter à sa famille, qui ne l’avait plus vue depuis 4 longues années. Elle aurait pu leur expliquer pourquoi elle était partie après être devenue maman et leur dire où elle avait vécu pendant tout ce temps. Quoi qu’il en soit, elle est retour auprès des siens et ceux-ci ont bien l’intention de rattraper le temps perdu.