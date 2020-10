Abandonné dans une cage de transport parce qu’il était obèse, ce chat retrouve l’amour grâce à une annonce sur les réseaux sociaux

L’histoire de Lasagna avait ému énormément de monde aux Etats-Unis. Cette chatte en net surpoids avait été abandonnée et prise en charge par un refuge de Philadelphie. L’association était à la recherche d’une nouvelle famille pour le félin, et celle-ci a rapidement été trouvée.

Le 23 septembre dernier, le refuge ACCT Philly (Animal Care & Control Team), situé à Philadelphie en Pennsylvanie, annonçait via Twitter qu’une chatte souffrant d’obésité venait d’être abandonnée dans sa caisse de transport.

Poor Lasagna was abandoned in a dog crate at a whopping 29.5lbs ???? this chonky cat would love someone who can help her lose the #quarantine15 and become a healthy and happy cat ???? pic.twitter.com/JkbuXuJUNu