Une femme entend des miaulements et se rend compte que 4 chatons ont été enfermés dans un sac poubelle

Maria Long a mené une courte enquête avant de comprendre, avec effroi, que les chatons qu’elle entendait se trouvaient en état de suffocation. Elle a tout fait pour les aider, et a pris les devants en les confiant à une association. En meilleure santé, les chatons ont été littéralement sauvés grâce à la passante.

Marie Long, qui réside à Vallejo (Californie, États-Unis), a d’abord pensé que les miaulements provenaient d’un arbre, expliquait The Dodo. Le mystère n’a duré que quelques secondes, car la passante a remarqué la présence d’un sac en plastique abandonné en plein milieu du trottoir brûlant, juste au moment d’une vague de chaleur. Bouleversée, Marie Long s’est servie de sa colère pour agir.

« Oh, bon sang, non. Ce sont des chats »

En ouvrant le sac en plastique, Marie Long est tombée sur 4 boules de poils au bord de l’étouffement. L’intérieur était constellé de gouttes de condensation, qui laissaient imaginer le danger encouru par les félins. La passante ajoutait : « Ils étaient directement sous le soleil sur le trottoir, pas d’arbres ou quoi que ce soit ».

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Une prise en charge rapide et efficace



Par chance, la Humane Society of the North Bay se trouvait à quelques mètres du lieu. Marie Long y a conduit les chatons pour qu’ils soient soignés. Émettant quelques miaulements, la bienfaitrice était partiellement rassurée.

Les bénévoles ont ausculté, puis ont redonné les chatons à Marie Bay, disposée et motivée pour les aider. La prise en charge n’a pas été de tout repos, avec la nécessité de les alimenter jour et nuit.

Se sentant « comme une mère », la bénévole a mené à bien la croissance des chatons, notamment en les berçant avec des chansons jouées à la guitare. C’est donc tout naturellement que les petits pensionnaires ont reçu les noms de Doe, Ray, Mi et Fa. À 8 semaines et après ce joli séjour, la fratrie pourra être adoptée.

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Pourquoi les chatons sont-ils particulièrement exposés aux coups de chaud ?

Encore immatures, les chatons sont très à risque de coups de chaleur car leur régulation se fait difficilement. Ils sont en capacité de supporter des températures entre 20°Cet 25°C, mais au-delà, le risque d’excès thermique devient très important.

Les chatons tout comme les chats séniors y sont sensibles, et peuvent rapidement présenter des difficultés sur plusieurs plans, notamment cardiaque, rénale ou encore hépatique. Il s’agit de proposer au félin de boire régulièrement, et de lui laisser la possibilité d’accéder à une pièce ou un endroit rafraîchi.