Un trio de chatons passe de l'abandon dans un sac en papier au bord d'une autoroute à une nouvelle vie au sein de familles aimantes

La vigilance d’un automobiliste et la décision qu’il a prise de s’arrêter plutôt que d’ignorer ce qu’il a vu n’ont pas seulement sauvé 3 chatons. Elles leur ont également permis de connaître le bonheur.

Nous vous avions déjà parlé d’AMA Animal Rescue, cette association new-yorkaise de protection animale basée à Brooklyn. Son équipe avait alors porté secours à Nanook, une chienne retrouvée dans un sac poubelle sur un parking.

Plus récemment, c’est une petite fratrie féline abandonnée que ses bénévoles ont pris en charge après sa découverte par un bon samaritain, rapporte The Dodo.

Ce dernier était au volant de sa voiture et passait par une autoroute quand un sac en papier déposé près de la chaussée a attiré son attention. Il a décidé de s’arrêter et a remarqué qu’on y avait inscrit le mot « chats ».



« Il ne pouvait pas croire que quelqu’un puisse réellement mettre des chats dans un sac, mais il s’est arrêté pour vérifier, juste au cas où », raconte Mariya Vlasova, cofondatrice de l’association.

« Ils étaient clairement traumatisés »

L’automobiliste a ouvert le sac et constaté qu’il contenait 3 chatons ; 2 noirs et un gris. Il les a tout de suite emmenés au refuge d’AMA Animal Rescue, dont les membres du personnel ont été choqués par le sort réservé aux jeunes quadrupèdes.



« Au début, ils étaient effrayés et ils feulaient, se souvient Mariya Vlasova. Ils étaient clairement traumatisés. Néanmoins, s'il y a bien une chose que nos bénévoles aiment, ce sont les défis. »

Les bénévoles ont travaillé d’arrache-pied pour aider les chatons, appelés Twilight, Midnight et Eclipse, à se détendre et à gagner leur confiance. Leurs efforts ont porté leurs fruits puisque, au bout de quelques jours, leurs protégés se sont enfin sentis en sécurité et ont commencé à extérioriser leur formidable énergie.



« Ils se sont transformés en un trio de chats espiègles, se déplaçant comme des athlètes, rebondissant sur les murs, les uns sur les autres et sur tout ce qu'ils pouvaient escalader », se réjouit la cofondatrice d’AMA Animal Rescue.

« Reconnaissants à cet aimable inconnu qui a choisi de s'arrêter plutôt que de passer son chemin »

Quelques semaines plus tard, les rescapés ont tous rejoint leurs familles pour toujours. Midnight et Eclipse ont été adoptés ensemble, tandis que Twilight l’a été par un proche d’un bénévole du refuge.

« Les voir tous les 3 passer de l’abandon à l’amour a été une expérience extraordinaire pour nous, confie Mariya Vlasova. Nous serons éternellement reconnaissants à cet aimable inconnu qui a choisi de s'arrêter plutôt que de passer son chemin. Son petit geste de compassion a donné une nouvelle vie à ces chatons. »