Un chaton trouvé en train de miauler dans un arbre devient le meilleur ami d'une petite fille (vidéo)

Sauvé par une femme qui passait par là par hasard, un chaton est devenu le meilleur ami de sa fille. Ainsi, le petit félin a non seulement été secouru, mais il a trouvé une famille aimante. Une vidéo adorable le montrant dans les bras de la fillette est devenue virale.

Une séquence où l’on voit une petite fille prenant tendrement un chaton dans les bras après son sauvetage a été postée sur Reddit, où elle compte de très nombreux « upvotes » et commentaires. Elle est relayée par Newsweek.

L’auteure de la publication, employant le nom d’utilisateur Lydiarae77, est la mère de la fillette et nouvelle propriétaire de la jeune chatte qu’elle a récemment sauvée. Elle raconte qu’elle l’avait découverte dans un arbre, terrifiée et incapable d’en redescendre. La mère de famille a grimpé pour la récupérer et la réconforter.

« A présent, ma fille à une nouvelle meilleure amie. Voici Luna…, poursuit l’intéressée. Nous n’avions pas besoin d’un autre chat, mais elle avait besoin de nous et maintenant, nous en sommes amoureux ! »

La vidéo est des plus attendrissantes. On peut d’ailleurs y entendre clairement les ronronnements de la chatte, qui s’appelle donc désormais Luna.

Une famille aimante pour le chaton sauvé de l’arbre

Lydiarae77 précise qu’elle s’est renseignée auprès du voisinage et sur les réseaux sociaux au sujet du chaton, mais personne ne l’a réclamé. Un riverain lui a dit qu’il l’entendait miauler depuis des jours.

La maman a emmené Luna chez le vétérinaire pour la faire examiner, soigner, vacciner, stérilisée et identifier par puce.

Le chaton a quitté son arbre et a maintenant un foyer et une famille qui l’aime. Il n’aura plus à craindre le froid ou la faim.