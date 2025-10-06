Une femme effarée après avoir reçu une facture vétérinaire s’élevant à plus de 25 000 €

Comme de nombreux propriétaires d’animaux, Ginger était prête à payer le prix fort pour sauver son chaton qui risquait l’euthanasie. Toutefois, lorsqu’elle a reçu la facture de la clinique vétérinaire, elle a été choquée par le montant indiqué. Une somme faramineuse qu’elle n’a pas la possibilité de régler à ce jour.

Ginger, une femme dont le nom de famille n’a pas été révélé, a emmené son chaton d’urgence chez un vétérinaire après avoir constaté que quelque chose n’allait pas. La boule de poils a subi 2 opérations et est aujourd’hui en bonne santé, mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là pour sa propriétaire. Laquelle a reçu une facture de 30 000 $ après coup, soit environ 25 300 €.

Le Persan à poils longs de Ginger n’était qu’un chaton lorsque ses soucis de santé ont commencé. Après plusieurs analyses, les vétérinaires ont découvert qu’un calcul rénal compromettait le fonctionnement normal de son organisme, comme l’expliquait Scripps News . À cause de l’évolution négative de son état de santé, son pronostic vital était engagé.

Scripps News

Un dilemme inconcevable

Ginger a accepté que son chaton soit opéré afin de retirer le calcul. Il est donc passé entre les mains du chirurgien, mais à son réveil, les praticiens ont constaté que son état ne s’était pas amélioré. Ils ont alors proposé 2 options à sa propriétaire. La première consistait à retenter une nouvelle opération coûteuse et la seconde était malheureusement l’euthanasie.

Selon un porte-parole de la clinique, Ginger a été informée des frais vétérinaires liés aux 2 opérations. Toutefois, pour la femme, il était inconcevable de laisser partir son animal : « Il souffrait d’insuffisance rénale terminale et il lui restait un jour, peut-être 2 jours à vivre », témoignait la femme. Dans l’urgence de la situation, elle a accepté de lui faire subir une deuxième opération et cette fois, le calcul a été retiré avec succès. Le chaton était tiré d’affaires.

Scripps News

A lire aussi : Ce chat plein de surprises met un point d'honneur à offrir quotidiennement un cadeau insolite à ses humains (vidéo)

Des frais colossaux

Ginger s’attendait à devoir régler des frais importants, mais lorsque la facture est arrivée, elle est restée sans voix. Elle devait payer des dizaines de milliers d’euros, soit plus de 25 300 €. Puisque son chaton était très jeune, elle n’avait pas encore souscrit à une assurance et doit donc financer ses soins de sa propre poche.

Cette somme faramineuse serait la conséquence d’une augmentation des prix de l’anesthésie et de la main d'œuvre, entre autres. Quoi qu’il en soit, les vétérinaires recommandent fréquemment de faire assurer son animal afin de ne pas se retrouver dans une situation similaire à celle de Ginger.