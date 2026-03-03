Pour accepter de rentrer à la maison ce chat tuxedo oblige sa maîtresse à jouer à un deux trois soleil (vidéo)

Lorsque Grim a fini de se promener et que la propriétaire de ce chat l'invite à rentrer, il ne le fait pas sans avoir joué à « Un, deux, trois, soleil ! » avec elle. Un jeu qu'elle n'a pas choisi ; c'est lui qui l'impose. Ce qui ne manque pas de l'amuser, ni de faire rire les internautes.

Les chats fonctionnent selon une logique bien à eux et dont nous avons parfois bien du mal à saisir les subtilités. Cela donne parfois lieu à des scènes inattendues et drôles. Meg est bien placée pour le savoir, son ami félin, répondant au nom de Grim, ne manquant jamais l'occasion de la surprendre et de l'amuser par ses habitudes étranges.



@grimandmeg / TikTok

Meg avait adopté Grim dans un refuge en juin 2024. Les aventures de ce duo adorable et complice sont suivies par plus de 10 000 followers sur le compte TikTok « @grimandmeg ». L'une des vidéos que l'on peut y découvrir est particulièrement hilarante, et est d'ailleurs rapidement devenue virale avec 5,8 millions de vues au compteur.

Mise en ligne le 15 janvier 2026 et relayée par Newsweek , la séquence montre le chat tuxedo qui en fait voir de toutes les couleurs à son humaine alors que cette dernière lui demande de rentrer à la maison.

Au lieu de suivre sagement sa propriétaire, il préfère l'engager dans une sorte de petit rituel semblable à un jeu enfantin populaire : le « Un, deux, trois, soleil !».

Refusant d'abord d'entrer malgré les appels répétés de Meg, Grim préfère rester au pied de l'escalier donnant accès à la terrasse, puis à l'intérieur. Sa « maman » fait alors mine de rentrer, puis ressort et le voit bien avancé sur la terrasse, mais aussi immobile qu'une statue.

« C'est le jeu le plus absurde » , peut-on entendre la jeune femme lui dire à ce moment-là. Elle rentre à nouveau, et cette fois-ci, le matou accepte enfin de franchir le seuil de la porte-fenêtre.

« Nous devons jouer selon ses règles »

« Si je n'entre pas, il ne bouge pas. Si je sors pour le prendre, il s'enfuit. Nous devons jouer selon ses règles », indique Meg en légende de la vidéo, que voici :

Bon nombre d'internautes ayant vu la publication ont remarqué la forme peu courante des oreilles de Grim, pensant qu'elles étaient tronquées à leur sommet. Dans une autre vidéo (ci-dessous), Meg a expliqué que ses oreilles étaient bien complètes, mais qu'elles étaient simplement repliées vers l'arrière. Un peu comme pour le Scottish Fold, sauf que chez ce dernier, elles sont repliées vers l'avant.

