2 sœurs traversent les Etats Unis pour capturer et rapatrier leur chat perdu lors d'un déménagement

Après des jours de recherches et un long périple, Nike, le chat disparu de Shahzoda, a enfin été retrouvé sain et sauf en Californie. Epuisé, perdu mais vivant, il a pu rejoindre sa famille et s’adapter progressivement à sa nouvelle vie dans le Connecticut.

En mars 2023, Shahzoda et les siens quittaient la Californie pour s'installer à l'autre bout des Etats-Unis, dans le Connecticut en l'occurrence. Déménager 4 000 kilomètres plus loin n'était déjà pas une mince affaire ; le faire avec les 24 chats de la famille s'annonçait encore plus complexe. Il y avait toute une logistique à prévoir pour assurer la sécurité et le bien-être des félins durant le long voyage.

Pendant les derniers préparatifs du départ, Shahzoda avait remarqué que l'un des chats manquait à l'appel. Il s'agissait de Nike, mâle au pelage tigré et âgé de 9 ans à l'époque.



littlecatempire / Instagram

« Au début, quand nous avons réalisé qu’il était parti, j’avais ressenti une immense appréhension, raconte-t-elle à Newsweek . Nous avions déjà vécu quelques fugues de chats, mais nous les avions toujours retrouvés. Nous espérions le retrouver, lui aussi. Nous ne pouvions pas imaginer le contraire. »

La mère et la sœur de Shahzoda avaient décidé de rester quelques jours de plus sur place pour chercher Nike. Le reste de la famille a dû prendre la route. Entretemps, elles ont multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux.



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« Nous étions déterminées à faire tout ce que nous pouvions pour le retrouver »

Elles ont ainsi fait la connaissance de Patricia, une habitante ayant généreusement proposé à Shahzoda et sa soeur de les héberger si elles venaient à retourner en Californie pour poursuivre les recherches. Elles ont été touchées par sa gentillesse et c'est effectivement ce qu'elles ont fait par la suite.

« Nous étions déterminées à faire tout ce que nous pouvions pour le retrouver, dit-elle. Ma sœur et moi étions prêtes à continuer de prendre l’avion encore et encore si nécessaire. J’avais même envisagé de trouver un emploi là?bas et de louer un logement. »

Alors que sa mère et sa soeur venaient de quitter la Californie, elles ont été contactées par une jeune fille qui avait vu l'une des affiches et reconnu le chat dans un enregistrement de leur système de vidéosurveillance. Shahzoda et sa soeur pris l'avion pour revenir dans leur ancien quartier. Patrica les a logées comme promis.

Shahzoda a fini par repérer Nike dans la rue, non loin de leur ancienne maison. Leurs regards se sont croisés, mais un camion est passé à ce moment-là, et le quadrupède a pris peur et s'est volatilisé.

Elle est revenue au même endroit avec sa soeur. Elles ont amené des friandises et ont patienté des heures. Nike est réapparu et resté caché sous une voiture. Shahzoda a décidé de ramper très lentement et par à-coups dans sa direction, comme un soldat. Elle a finalement réussi à la rattraper.

La délivrance malgré une morsure

Le chat était en mode survie et désorienté, si bien qu'il ne l'a pas reconnue et l'a mordue à la main. Malgré la douleur et le saignement, Shahzoda n'a pas lâché prise. Elle était surtout heureuse de l'avoir remis en sécurité. Le matou était maigre, sale et secoué, mais bien vivant.

Elles sont revenues chez Patricia avec Nike dans sa caisse de transport. Le trio a continué de séjourner chez elle jusqu'à leur vol retour vers le Connecticut. Après une phase d'adaptation, le chat s'est détendu, adapté à sa nouvelle maison et compris qu'il était de retour au sein de sa famille.



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Shahzoda raconte tout cela dans une vidéo Instagram. La voici :

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Quand un chat a été perdu longtemps, il peut être en mode survie et ne plus vous reconnaître, comme cela a été le cas pour Nike et Shahzoda. Pour l’aider à sortir de cet état d'esprit :