Dépassée par le coût exorbitant de ses factures vétérinaires, cette jeune étudiante fait appel à la solidarité mondiale pour sauver son chat paralysé

On a beau être paré à toute éventualité lorsque l’on choisit d’adopter un animal, on s’imagine rarement devoir dépenser des milliers d’euros par jour pour un traitement urgent… C’est dans cette triste situation que Josette, une jeune chinoise expatriée en Australie, s’est malheureusement retrouvée lorsque son chat a été mordu par une tique paralysante.

Lorsque Josette Gu a décidé d’aller poursuivre ses études en Australie il y a quelques années, la question d’emmener ou non son chat ne s’est pas posée une seule seconde. Aux yeux de la jeune femme, il était évident que son meilleur ami allait la suivre dans cette nouvelle aventure. Malheureusement, elle était loin de se douter qu’un obstacle monstrueux allait se dresser devant elle… Un jour, alors qu’elle était au travail, la jeune étudiante a reçu un appel téléphonique qui a bouleversé son univers tout entier : son chat, prénommé M. Mayonnaise, venait d’être transporté aux urgences vétérinaires après avoir été trouvé complètement paralysé sous une voiture. Si les professionnels ont d’abord pensé que le félin avait été renversé par une voiture, le Daily Mail rapporte qu’ils ont rapidement découvert la présence d’une tique paralysante, encore accrochée au ventre de l’animal.

© Josette Gu / GoFundMe

Une facture exorbitante

Contre toute attente, les vétérinaires ont confirmé que M. Mayonnaise pouvait être sauvé. Cependant, le coût de son hospitalisation prévoyait d’être très élevé… N’écoutant que son coeur, Josette a immédiatement accepté de payer. Pendant plusieurs jours, son chat a été placé sous un respirateur dont le fonctionnement exigeait une somme de 8 500 euros par jour ! “??J'ai utilisé toutes mes économies au cours des cinq derniers jours et j'ai réussi à obtenir un prêt pour couvrir une partie des dépenses, car il pourrait avoir besoin de cinq jours supplémentaires sur la machine…”, avait alors expliqué l’étudiante, submergée par les événements. Ne sachant plus comment faire pour payer l’hospitalisation de son meilleur ami, Josette a décidé d’ouvrir une cagnotte en ligne.

© Josette Gu / GoFundMe

Une solidarité extraordinaire

En quelques jours seulement, des milliers d’euros ont été récoltés. Aujourd’hui, quelques mois après le drame, 24 739 dollars (soit 14 114 euros) ont permis à Josette de définitivement sauver son chat. “Je suis en larmes en pensant à tout l'amour et le soutien reçus (...). C'est vraiment incroyable et je ne peux pas vous remercier assez de vous être réunis pour sauver ma famille. (...) Je n'ai pu rendre visite à mes parents que 2 fois au cours des 5 dernières années, je passe la majorité de mon temps avec mes chats à la maison et ils sont ma seule famille ici en Australie”, a-t-elle déclaré après que M. Mayonnaise soit tiré d'affaires. Le dénouement heureux que tout le monde espérait !

A lire aussi : Privés de lumière pendant 4 ans, ces 2 chats découvrent enfin la chaleur d’un rayon de soleil

© Josette Gu