Pour financer l’adoption de son chat, ce garçon de 6 ans propose un service dédié au ramassage de déjections canines

Luca accompagne souvent sa mère dans un refuge, car cette dernière y travaille en tant que bénévole. Sur place, il a fait la rencontre d’un chat dont il est tombé amoureux et qu’il souhaitait aider plus que tout. Mais comme sa maman n’avait pas les moyens d’adopter le félin, il s’est creusé les méninges pour récolter des fonds.

Luca Aprin, un jeune homme de 6 ans, fait la fierté de sa mère, Robyn Bouchard. C’est un enfant dévoué, mais surtout doté d’un grand cœur. Il est aussi intelligent et capable d’apporter des solutions lorsqu’un problème se présente. C’est ce qu’il a récemment prouvé en imaginant une entreprise d’utilité publique pour récolter des fonds.

En effet, Luca était à la recherche d’argent pour adopter Pebble, un chat de refuge. Tout a commencé par un coup de foudre. Robyn est bénévole pour une association de sauvetage animal du Rhode Island, rapportait le New York Post. Son fils a toujours aimé l’accompagner au refuge et n’hésitait pas à se remonter les manches pour aider. C’est en travaillant sur les lieux qu’il a fait la rencontre de Pebble, un petit tabby.

© NBC 10 WJAR

Un coup de cœur

Luca est tombé sous le charme de cette boule de poils et a demandé à sa mère s’il était possible de le ramener à la maison. Laquelle a répondu qu’elle ne disposait pas de la somme nécessaire pour financer ses frais d'adoption et ceux pour prendre soin de lui.

En revanche, elle n’était pas fermée à l’idée d’avoir un animal de compagnie. Le garçon a alors décidé de prendre les devants : « Il m'a demandé ce qu’il pouvait faire pour recueillir des fonds et de quelle façon pour adopter le chaton, parce qu'il avait l'impression qu'il ne pouvait pas vivre sans lui » partageait la femme.

© NBC 10 WJAR

Un service apprécié

C’est alors que l’écolier a eu une idée brillante. Il avait entendu de nombreuses personnes se plaindre des déjections canines, qui mettaient aussi à mal la propreté des rues et des propriétés. Sachant que certains propriétaires de canidé n’ont pas envie de ramasser les excréments de leur animal, Luca s’est porté volontaire : « Les gens détestent ramasser les crottes de chien [...] Cela ne me dérange pas du tout » a-t-il déclaré. Alors, pour 15 $ à 20 $, il se rend dans les cours et jardins des personnes qui font appel à lui pour nettoyer.

Son initiative lui a rapidement permis de récolter la somme nécessaire afin d’adopter Pebble. Lequel a rejoint sa maison quelque temps après. Robyn est admirative face au dévouement de son fils, qu’elle trouve par ailleurs brillant : « J'ai l'enfant le plus cool du monde, honnêtement » a-t-elle déclaré.