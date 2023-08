Une femme au grand cœur se lance à la recherche d'une famille de chats abandonnés dans l'espoir de leur offrir un nouveau départ

Kayla Trolle n’a qu’une seule mission dans la vie : venir en aide aux chats en détresse. En juillet dernier, elle a volé au secours d’une famille de félins abandonnés, et a remué ciel et terre pour tenter de leur offrir un nouveau départ.

Kayla Trolle a la santé fragile. À l’âge de 38 ans, l’Américaine a déjà subi 2 transplantations cardiaques, souffre d’une maladie auto-immune et de plusieurs affections chroniques. Pourtant, cela ne l’empêche pas d’être un ange gardien pour les animaux dans le besoin.

Un engagement infaillible

En effet, la femme au grand cœur fait partie de la Danbury Animal Welfare Society, du Looking Glass Animal Rescue et d’autres associations de sauvetage. Son objectif ? Fournir des soins vétérinaires aux aux chats en détresse, et leur trouver des foyers aimants.

Kayla Trolle

Kayla n’hésite pas à parcourir de nombreux kilomètres pour se rendre à leur chevet, mais au mois de juillet dernier, c’est à quelques pas de chez elle - dans la communauté du Lake Waubeeka - que la trentenaire a volé au secours d’une famille de félins.

4 chats en détresse

Le 26 juillet, aux alentours de 23 heures, Kayla a appris via les réseaux sociaux que 3 chatons abandonnés et leur maman se trouvaient près de chez elle. Elle n’a pas hésité à sortir et à se lancer à leur recherche.

« Ça m’a vraiment bouleversée, confie-t-elle au News Times, car je pensais au monstre qui leur avait fait cela, mais j’ai retrouvé foi en l’humanité lorsque de nombreuses personnes sont venues m’aider. »

5 jours de recherches

Kayla a eu besoin de 5 jours pour retrouver la jeune chatte et sa progéniture. À l’aide de pièges sans cruauté, elle a réussi à remettre la main sur chacun d’entre eux. Malheureusement, l’un des chatons n’avait pas survécu à son abandon. Ce dernier souffrait « d’une anémie sévère et d’une hyperthermie », se souvient Kayla.

Kayla Trolle

Les 2 autres chatons, envahis de tiques et de puces, ont réussi à reprendre du poil de la bête au bout de quelques jours. Kayla a choisi de les nommer Fairose et Faith.

Au bout du 5e jour de recherches, la maman chat a décidé de montrer le bout de sa truffe, et a pu être mise en sécurité après avoir reçu de nombreux soins. « Elle avait de nombreux ulcères dans la bouche, une inflammation, des dents abîmées… Elle était en grande souffrance. Elle a reçu des antibiotiques et des antidouleurs », explique Kayla.

Kayla Trolle

La maman chat, nommée Jacy, a rejoint le foyer de Lenny et Suzie Stein, des voisins de Kayla. La féline se porte mieux de jour en jour. « J’adore les chats. Leur venir en aide donne un sens à ma vie. Voir Jacy et ses chatons s’épanouir me confirme que nous sommes capables de faire de belles choses tous ensemble », a conclu Kayla.