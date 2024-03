Un chat laisse un cadeau dans la valise de sa maîtresse en voyage qui ne peut retenir son émotion en le découvrant (vidéo)

La propriétaire d’un adorable chat appelé Maven voyage fréquemment et ne peut pas toujours l’emmener avec elle. Ces périodes où ils sont privés l’un de l’autre les rend évidemment tristes tous les 2, mais leurs retrouvailles n’en sont que plus joyeuses. Surtout, le félin a trouvé un moyen touchant de faire en sorte que son humaine ne l’oublie pas lors de ses déplacements.

Nos amis félins ne manqueront jamais d’idées pour nous surprendre, ni pour nous émouvoir. Un chat à la robe noire et répondant au nom de Maven en a récemment fait la démonstration auprès de sa maîtresse.

Cette dernière s’appelle Ashley Zimmerman et vit dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Il lui arrive assez souvent de voyager et ne peut pas toujours se permettre de se faire accompagner de Maven.

Ashley Zimmerman lui consacre un compte TikTok intitulé « Maven the Great » et suivi par plus de 184 000 abonnés. L’une des vidéos est particulièrement émouvante, faisant découvrir aux internautes le cadeau déposé par le matou dans la valise de sa maîtresse. Mise en ligne le 13 février 2024 et relayée par Newsweek, elle a fait réagir de nombreux utilisateurs du réseau social qui ont exprimé leur émotion dans les commentaires.

« Quand vous êtes en voyage et que votre chat met un mot d'amour dans votre valise », peut-on lire sur cette vidéo enregistrée alors qu’Ashley Zimmerman venait d’arriver à Savannah, en Géorgie.

1500 kilomètres la séparait de son chat, mais ce dernier s’était arrangé pour qu’elle continue de penser à lui. Maven avait, en effet, déposé son jouet préféré dans sa valise.

Dans la séquence, Ashley Zimmerman vidait le bagage et découvrait, émue, l’objet en question, une balle à picots verte en l’occurrence.



@maventhegreat / TikTok

« Il faudrait que j'y retourne pour rendre un tel cadeau »

Une petite attention qu’elle n’oubliera assurément pas de sitôt et qui n’a pas laissé les internautes indifférents. « Cela me donnerait envie de rentrer tout de suite à la maison », a ainsi écrit Christina Sanskin. Ce à quoi la propriétaire de Maven a répondu qu’elle était justement sur le point de revenir chez elle.

« Est-ce que c'est son jouet préféré ? Il faudrait que j'y retourne pour rendre un tel cadeau », a commenté, pour sa part, jenny.h.cupcakes.97. « Oui ! Son préféré », a indiqué Ashley Zimmerman.

Voici la vidéo :

