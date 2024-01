Ce chat a pu assister aux funérailles de sa maîtresse afin d’exhausser sa dernière volonté et lui faire ses adieux

Hannibal, un félin de 8 ans au beau pelage blanc, a noué un lien extrêmement fort avec sa maîtresse Kerry. Il a tristement dû lui dire adieu lorsque celle-ci s’est éteinte à l’âge de 73 ans. Parmi ses dernières volontés, elle souhaitait que son fidèle ami quadrupède soit présent lors de ses funérailles. Les membres de la RSPCA Western Australia (WA) ont honoré sa mémoire en respectant son vœu.

Kerry aimait sa boule de poils de façon inconditionnelle. Celle-ci était extrêmement importante dans sa vie. Plus elle avançait en âge, et plus elle s’inquiétait de savoir ce qu’il adviendrait du félin lorsqu’elle ne serait plus de ce monde. Elle l’a donc inscrit au programme « Home Ever After », qui assurait la prise en charge de l’animal par la RSPCA WA une fois son propriétaire décédé.

RSPCA WA

« Home Ever After donne aux gens la tranquillité d'esprit »

Grâce à ce concept, les boules de poils passent automatiquement sous la responsabilité de l’association et sont placées à l’adoption pour trouver une nouvelle famille aimante après la perte de leur maître. En échange, les propriétaires doivent fournir un legs de leur choix, qui peut être de n’importe quelle nature.

Kerry savait donc qu’Hannibal serait entre de bonnes mains après son départ. Elle a exprimé une ultime volonté au personnel, celle de l’amener à son enterrement : « Il faisait partie intégrante de ses derniers adieux, tout comme il l'était dans sa vie de tous les jours » déclarait Ben Cave, le directeur de l’organisme, relayé par Coast Live.

RSPCA WA

A lire aussi : Cette chatte qui récupère l'argent des passants pour la bonne cause est toujours aussi populaire (vidéo)

« Je suis continuellement époustouflé par la gentillesse des gens »

La RSPCA WA a respecté la dernière volonté de la dame et Hannibal a pu lui faire ses adieux dignement. Kerry a laissé derrière elle l’agréable souvenir d’une amitié sincère, mais pas que. Sur son testament, elle a mentionné léguer tous ses biens immobiliers au refuge. Un geste d’une grande générosité prouvant à quel point elle aimait les animaux.

Ben Cave a confié être touché par la bonté des gens. Sans les dons réguliers, l’organisme ne pourrait pas prospérer : « Chaque année, nous recevons des cadeaux de différentes tailles, petits et grands, et je suis très reconnaissant pour chacun d'eux, car ils font tous une énorme différence » affirmait-il.